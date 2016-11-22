Быстро и, не выходя из дома
Электронный полис ОСАГО стал доступен каждому. С 1 января все страховые компании обязаны предоставлять эту услугу не только при личном обращении, но и посредством сети Интернет.
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Электронный полис ОСАГО стал доступен каждому. С 1 января все страховые компании обязаны предоставлять эту услугу не только при личном обращении, но и посредством сети Интернет.
Сахалинские туристы покорили гору Лопатина
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На Сахалине вспомнили Эльдара Рязанова
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