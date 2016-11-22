В горсуде Южно-Сахалинска начались слушания по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

Предварительные слушания по уголовному делу о гибели 69 человек в результате крушения в 2015 году траулера «Дальний Восток» в Охотском море начались в южно-сахалинском городском суде.

- 29 декабря 2016 года материалы уголовного дела поступили в Южно-Сахалинский городской суд. 12 января начались предварительные слушания по делу. В тот же день на судебном заседании был объявлен перерыв до 19 января, - сообщили агентству «Интерфакс - Дальний Восток» в горсуде.

По словам собеседника агентства, слушания проходят в закрытом режиме. Детали слушаний в суде не комментируют.

Материалы уголовного дела состоят из 174 томов, потерпевшими по делу проходят: 27 жителей Сахалинской области, 45 жителей Приморского края,17 жителей других регионов РФ, а также иностранные граждане.

Как сообщалось, обвинения по уголовному делу по факту крушения 2 апреля 2015 года большого автономного морозильного траулера (БАТМ) "Дальний Восток" предъявлены: руководителям ООО «Магеллан» - первому заместителю гендиректора Алексею Васину, заместителю гендиректора по безопасности мореплавания Александру Кудрицкому, бывшему капитану траулера Анатолию Борисову, а также начальнику отдела ФГБУ "Сахалинрыбвод" Росрыболовства Николаю Харченко и госинспектору СВТУ Росрыболовства Александру Никодименко.

Васин, Кудрицкий, Борисов и Харченко обвиняются в нарушении правил безопасности мореплавания (ч. 3 ст. 263 УК РФ), Никодименко - в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

БАТМ «Дальний Восток», приписанный к сахалинскому порту Невельск (судовладелец - ООО «Магеллан2), затонул в течение 15 минут в ночь на 2 апреля в Охотском море в 300 км южнее Магадана. На его борту были 132 человека, из них 62 человека погибли, семеро пропали без вести, 63 рыбака были спасены.