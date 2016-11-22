Власти Сахалина изучают разработки по обеспечению доступа малого бизнеса к госзакупкам
Один из создателей системы электронной торговли в Российской Федерации Яков Геллер прибыл на Сахалин и знакомит специалистов регионального министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок с разработками, направленными на обеспечение доступа малого бизнеса к государственным закупкам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
Яков Геллер стоял у истоков системы электронной торговли в России. Под его руководством велась работа по сопровождению федерального сайта государственных закупок. Многие экономические и технологические новинки в этой сфере были внедрены при его непосредственном участии. Сегодня он возглавляет агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан.
В их числе – товарно-информационная система tattis.ru, позволяющая заказчикам открыто и на конкурентной основе осуществлять закупки малого объема.
- Я рассказал сахалинским коллегам о проектах, которые разработаны и внедрены в Республике Татарстан, - сказал Яков Геллер. – Теперь им предстоит оценить полученную информацию и сделать вывод о целесообразности применения нашего опыта на своей территории.
- Это была очень важная встреча, - подвела итог глава регионального министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Елена Иванова. – В Сахалинской области система государственных закупок сегодня находится в стадии активного развития и реформирования. В то же время в Республике Татарстан внедрена в практику масса новаций, что позволяет добиваться существенной экономии бюджетных средств. Сотрудничество, которое мы развиваем, открывает для нас возможность безвозмездно использовать самые прогрессивные технологии, повышать эффективность расходования денег областной казны.
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