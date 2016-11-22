Сахалинец, сбивший в пасхальную ночь трех человек, проведет в колонии 4,5 года

В Южно-Сахалинске осужден водитель, сбивший мать и двух дочерей на пешеходном переходе в пасхальную ночь. 25-летний мужчина за ряд уголовных преступлений проведет в колонии общего режима 4,5 года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

30 апреля 2016 года, примерно в 23:00, подсудимый сел за руль в состоянии опьянения. Пересекая проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, водитель совершил столкновение с автомобилем, двигающимся на зеленый свет, а также выезд на пешеходный переход, где сбил трех пешеходов (мать и двух малолетних дочерей). Подсудимый с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из дочерей погибла, а ее сестре и матери причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).