Судебные приставы и уполномоченный по правам ребенка Сахалина будут сотрудничать

Руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области Элеонора Протопопова и уполномоченный по правам ребенка Любовь Устиновская подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны планируют организовать ряд мероприятий, результатом которых будет дополнительная защита интересов подрастающего поколения. Среди них проведение совместных проверок, обмен информацией о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних граждан, совместные приемы населения, а также организация правового просвещения граждан и др.