Страховая дилемма
Мы выяснили, почему сахалинцы и курильчане не особо спешат оформлять электронные полисы ОСАГО
Реальный или виртуальный
С 1 января 2017 года вступил в силу закон, обязывающий все страховые компании, имеющие лицензии на заключение договоров ОСАГО,
предоставлять автовладельцам выбор – заключать этот самый договор традиционно, на бумаге, или посредством сети Интернет. Как комментирует новшество куратор реализации инициативы – Банк России – такая мера должна существенно облегчить жизнь автовладельцам, сделать услуги страхования автогражданской ответственности доступнее и избавить владельца машины от необходимости лично посещать офис страховщика.
В теории, приобрести полис, не выходя из дома, легко. Для этого достаточно зайти на сайт страховой компании через сайт Российского союза автостраховщиков (любые другие способы приобретения электронных полисов незаконны), зарегистрироваться и получить пароль для доступа в личный кабинет.
Далее автовладелец заполняет заявление. После оплаты услуги е-полис (электронный) отсылается по адресу электронной почты. Также виртуальный документ должен храниться в личном кабинете.
Хотите реальный и осязаемый полис? Без проблем. По вашей заявке страхования компания пришлет документ обычной почтой. При этом важно помнить, что с точки зрения законодательства оба эти документа будут равнозначны. Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.
Регулятор (Банк России) установил для страховых компаний специальные требования. Так, к примеру, последние должны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. Если же компания запланировала какие-то технические работы на своем ресурсе, она обязана заранее оповестить об этом посетителей сайта, разместив не менее чем за сутки соответствующее объявление с указанием даты и времени окончания работ. «Ремонтироваться» сайты имеют право только с 10 вечера до 8 утра по московскому времени (как несложно высчитать, для сахалинцев и курильчан это рабочее время).
По данным РИА «Новости», в первую неделю нового года страховые компании выдали почти 17 тысяч электронных полисов по всей России. Вместе с тем в ЦБРФ уже начали стекаться жалобы от автовладельцев, которые остались недовольны качеством предоставленной им услуги.
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на начало года в нашей стране работает порядка 70 страховых компаний, продающих полисы ОСАГО. Немалая их часть имеет свои филиалы на территории Сахалинской области. Чтобы узнать, как обстоят дела с продажей е-полисов на наших островах, мы попытались связаться с крупнейшими компаниями (по данным рейтинга, определяющего наиболее активных страховщиков в области автострахования).
Нажми на кнопку
Добыть нужную информацию было непросто. Очевидно, что в некоторых компаниях до сих пор не назначены сотрудники, которые следили бы за исполнением федерального закона. Здесь не владеют полной картиной продвижения продажи электронных полисов. Заслышав, что комментарий просит областная газета, собеседник на том конце провода объявлял, что все нужные люди вдруг внезапно отправились в командировку. На месте не оказывалось ни руководителей фирм, ни их заместителей.
В одной страховой компании секретарь на вопрос, как продвигается внедрение новой системы, тяжело вздохнула и призналась, что все из рук вон плохо. Однако объяснять свою оценку девушка не стала, сославшись на отсутствие у нее таких полномочий.
Заместитель директора филиала одной из крупнейших страховых компаний, имеющей представительство в Южно-Сахалинске, Ирина Мандрика поделилась, что проблемы действительно есть. Главная – сложности, возникающие при взаимодействии различных баз данных. По словам представителя компании, именно это становится причиной того, что клиент не может быстро оформить покупку полиса ОСАГО. Процесс может остановиться на том этапе, когда ресурс предложит вам нажать кнопку «Калькулятор».
Пока автовладельцы, у которых не получается выписать е-полис, свои претензии высказывают непосредственно страховой компании. Вместе с тем ЦБРФ распространил следующую информацию: клиент, имеющий нарекания к скорости работы сайта страховщика, вправе обратиться в отделение по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ в письменном виде (693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 47) либо на электронную почту fps@cbr.ru. Телефон контактного центра 8-800-250-40-72.
На этом неприятности не заканчиваются.
– Наша компания начала выдавать е-полисы с декабря прошлого года, не дожидаясь вступления в силу федерального закона, – рассказывает Ирина Мандрика. – Клиенты, получившие эту услугу, столкнулись с тем, что информационные системы ГИБДД оказались не готовы к таким нововведениям. Старые, привычные полисы имеют маркировку «ЕЕЕ», новые же – «ХХХ». Базы ГИБДД «не видят» у себя сведения об электронных документах. В итоге инспектор штрафует автовладельца на 800 рублей, будто тот и не страховался вовсе. Мы предупреждаем клиентов о том, что может сложиться такая ситуация. Как правило, после консультации автовладельцы предпочитают страховаться по старинке, лично придя в офис.
Ирина Мандрика также поделилась, что некоторые из их клиентов просто не имеют электронного почтового ящика. Такие автовладельцы тоже предпочитают лично прийти в офис, оплатить услугу живыми, а не электронными деньгами и получить на руки не виртуальный, а вполне себе реальный полис ОСАГО.
– В декабре 2016 года нам удалось продать лишь пять е-полисов. В этом году продажи в нашем регионе тоже идут не очень активно, – пояснила представитель страховой компании.
Фото из архива редакции
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