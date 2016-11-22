Страховая дилемма

С 1 января 2017 года вступил в силу закон, обязывающий все страховые компании, имеющие лицензии на заключение договоров ОСАГО,

предоставлять автовладельцам выбор – заключать этот самый договор традиционно, на бумаге, или посредством сети Интернет. Как комментирует новшество куратор реализации инициативы – Банк России – такая мера должна существенно облегчить жизнь автовладельцам, сделать услуги страхования автогражданской ответственности доступнее и избавить владельца машины от необходимости лично посещать офис страховщика.

В теории, приобрести полис, не выходя из дома, легко. Для этого достаточно зайти на сайт страховой компании через сайт Российского союза автостраховщиков (любые другие способы приобретения электронных полисов незаконны), зарегистрироваться и получить пароль для доступа в личный кабинет.

Далее автовладелец заполняет заявление. После оплаты услуги е-полис (электронный) отсылается по адресу электронной почты. Также виртуальный документ должен храниться в личном кабинете.

Хотите реальный и осязаемый полис? Без проблем. По вашей заявке страхования компания пришлет документ обычной почтой. При этом важно помнить, что с точки зрения законодательства оба эти документа будут равнозначны. Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.

Регулятор (Банк России) установил для страховых компаний специальные требования. Так, к примеру, последние должны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. Если же компания запланировала какие-то технические работы на своем ресурсе, она обязана заранее оповестить об этом посетителей сайта, разместив не менее чем за сутки соответствующее объявление с указанием даты и времени окончания работ. «Ремонтироваться» сайты имеют право только с 10 вечера до 8 утра по московскому времени (как несложно высчитать, для сахалинцев и курильчан это рабочее время).

По данным РИА «Новости», в первую неделю нового года страховые компании выдали почти 17 тысяч электронных полисов по всей России. Вместе с тем в ЦБРФ уже начали стекаться жалобы от автовладельцев, которые остались недовольны качеством предоставленной им услуги.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на начало года в нашей стране работает порядка 70 страховых компаний, продающих полисы ОСАГО. Немалая их часть имеет свои филиалы на территории Сахалинской области. Чтобы узнать, как обстоят дела с продажей е-полисов на наших островах, мы попытались связаться с крупнейшими компаниями (по данным рейтинга, определяющего наиболее активных страховщиков в области автострахования).