Активисты ОНФ на Сахалине развернули акцию «Снежный фронт»
Активисты Общероссийского народного фронта обращают внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега.
Общественники ведут мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. Они отмечают, что горы снега высятся рядом со зданиями правительства области, областной Думы, мэрии и различных социальных объектов.
- Нет проезда к многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг, к школе № 6 проезд освободили от заносов только на вторые сутки, – прокомментировал активист ОНФ Михаил Дудин. – Тротуары на улицах Больничная и Авиационная на отрезке между проспектом Мира и улицей Ленина начали расчищать только на третьи сутки после тайфуна.
Частично освобождены от снега тротуары на улице Комсомольской севернее улицы Фабричной и в других местах. Поэтому пешеходам приходится идти по проезжей части. Дорожное полотно скользкое и покрыто снежной кашей, которую оставили буксующие автомобили. Улицы и дворы плохо очищены от снега, мусорные контейнеры в ряде мест заполнены до отказа, к ним не могут проехать мусоровозы. В плохом состоянии и ряд внутриквартальных проездов. Подобное положение, по мнению общественников, осложняет передвижение всем гражданам, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями и родителях с маленькими детьми.
- Мониторинг показал, что власти Южно-Сахалинска не готовы к подобной ситуации, а надзорные органы не исполняют своих функций, – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Фугенфиров. – И это несмотря на малоснежную зиму. Обычно на Сахалине выпадает намного больше снега. Если городская администрация не сделает правильные выводы из существующей проблемы, следующий тайфун может привести к коллапсу транспортной инфраструктуры.
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