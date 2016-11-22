Активисты ОНФ на Сахалине развернули акцию «Снежный фронт»

Активисты Общероссийского народного фронта обращают внимание правительства Сахалинской области на неудовлетворительную работу городских коммунальных служб Южно-Сахалинска, которые не справляются с уборкой тротуаров, дорог и дворов от снега.

Общественники ведут мониторинг в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» по сигналам, поступающим от жителей областного центра. Они отмечают, что горы снега высятся рядом со зданиями правительства области, областной Думы, мэрии и различных социальных объектов.

- Нет проезда к многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг, к школе № 6 проезд освободили от заносов только на вторые сутки, – прокомментировал активист ОНФ Михаил Дудин. – Тротуары на улицах Больничная и Авиационная на отрезке между проспектом Мира и улицей Ленина начали расчищать только на третьи сутки после тайфуна.