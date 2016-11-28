Налим на экране

Подводная видеокамера добавила рыбакам позитивных эмоций

Чёттоо» не хочется…

Уже много лет мы пытаемся вытащить знакомых японцев на зимнюю рыбалку. Не знаю почему, но чаще всего мы получаем уклончивое «чёттоо...», что означает «может быть потом, но вообще-то вряд ли...» Только один Симомура-сан оказался более далеким от предрассудков о русских морозах, и вот уже второй год мы с ним выезжаем или на Тунайчу, или на Изменчивое. Рыбы на несколько сковородок мы наловим всегда, а что может быть лучше, чем свежая рыбка на горячей сковороде? Вот и в этот раз во время очередной командировки на Сахалин Симомура-сан выбрал время и для небольшого отдыха. Назначили день и время, в 10 часов утра выдвинулись из города на Изменчивое. Я уже не раз писал про это озеро – без рыбы никогда не возвращались...

Дорога недолгая, асфальт чист, за полчаса приехали. Достал из багажника рюкзак, взвалил его на плечи Симомуры, остальной груз распределили по участникам, показали направление и вышли на лед. Шли без палатки и стульчиков, при этом глаза японских друзей были более чем удивленными: мол, что же, вот так и идем на лед? Налегке? Дует ветер, хиус, мороз около 12 градусов... Но впереди шел я, а еще дальше мая- чила огромная палатка – Maveric Cosmos 4. Вот к ней мы и шли, только для всех это было сюрпризом. Палатку, а также столик, стулья, газовую печь и бензиновый обогреватель организовали мои друзья. Нам осталось только просверлить лунки, насыпать прикормку и ждать активного клева...

Камбала и навага

Когда мы зашли в палатку, лица посветлели, появились улыбки, все разделись, потому что было тепло. А когда я вдобавок достал и установил подводную видеокамеру, это был еще один сюрприз! На экране мы видели ленивых рыб, плавающих под нами; гирлянды, которые мы опустили под лед; прикормку, которая плавно оседала на дно, потом так же плавно поднималась и привлекала рыбу. Минут через двадцать, когда прикормка уже начала действовать, рыбы собралось действительно много. На мониторе было не менее 30–50 штук разных видов: и малоротка, и навага, и налимы, проплыла даже небольшая камбала. Глядя на абсолютно спокойную рыбу, возникало ощущение, что она вообще неголодная, клевать не собирается и наши гирлянды ее не интересуют. Рыба просто висела в толще воды, едва шевеля хвостом.

Монитор камеры завораживал: ловить было некогда, все только и смотрели, а что там делает рыба? Та же в это время спокойно крутилась, не спеша передвигалась, но от наших лунок никуда не отходила. Активного клева не было, но время от времени отдельные особи пробовали прикормку, иногда наши крючки, и мы вылавливали по рыбке. Шел отлив, до стоп-воды и начала прилива надо было подождать два часа. Этим мы и занимались, тем более что в такой теплой компании время летит незаметно.

В работе прикормки убедились и наши соседи – у них давно не было поклевок, мы поделились, сразу стало клевать. Итогом трехчасовой рыбалки были довольны все – несколько сковородок жареной малоротки, половина пакета с собой, выезд получился в удовольствие.

Чистый лед

Что мне нравится у японцев, любая мелочь: упаковка от прикормки, половинка опарыша – все считается мусором и складывается в отдельный пакет. Даже пепел от сигареты не на льду, а в пакете для мусора. Поэтому, когда по прибытии в палатку мы первым делом обозначили такой пакет, все приняли это как должное, и весь мусор был доставлен к месту утилизации. В то же время, когда возвращались к машине, а пройти надо было всего 200 метров, я насчитал на льду семь пустых бутылок, два пакета с мусором и несколько пластиковых упаковок от криля...

Наши друзья обратили внимание, что на льду были не только заядлые рыболовы-мужчины, но и много семейных пар, даже с маленькими детьми. В этом для нас нет ничего удивительного, своего внука мы в первый раз вывезли на зимнюю рыбалку в два года. В этом году он уже дважды был на рыбалке, в три года уже сам ловит рыбку. Внук смотрит на нас, учится у нас и, естественно, видит то, как мы поступаем с мусором. Если так будет делать каждая семья, то в скором времени мы сможем ходить по девственно чистому льду, и ощущение, что ты первый пришел на это место, будет давать дополнительные положительные эмоции. Сейчас на Тунайче отлично ловится селедка, рыбаки с раннего утра занимают места за островом. Впереди зубарь, лед на море уже формируется, и основная масса рыболовов с нетерпением ждет от МЧС заветных слов о том, что рыбалка разрешена на удалении двух километров от берега.

Какие снасти на капризную корюшку будут работать в этом году, пока никто не знает, поэтому в запасе надо иметь весь арсенал гирлянд, чтобы каждый выход на лед приносил удачу и хороший улов. Всем НХЧ! То есть ни хвоста, ни чешуи. Хорошей погоды и отличного настроения!