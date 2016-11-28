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09:25 / Социум / животные / магазины  

Прирученная любовь

Объектив не испугал Бусю. Она лихо расправилась с огурцом, который дали на завтрак

Две истории о том, как сахалинцы заслужили расположение грызунов и полозов

Жорик в автосервисе

Белка Бусинка и ее друг Жорик несколько лет живут в офисе одного из южно-сахалинских автосервисов. Все, кто впервые попадает сюда, искренне этому удивляются и на какое-то время забывают, зачем пришли.

Привезти этих грызунов четыре с лишним года назад предложила Наталья, одна из работниц. Так в автосервисе появился Жорик. Его доставили из Москвы при помощи транспортной компании, вспоминает женщина. В багаж на обычный рейс такой груз не принимали. Жорик поселился в клетке между столов и шкафов. Уход за ним не внес больших изменений в работу – Наталья задерживается в офисе допоздна.

Кавалер бусинки Жорик не сразу вышел из укрытия, увидев незнакомого человека с фотоаппаратом. Но через некоторое время все же добрался до своего огурца.Кавалер бусинки Жорик не сразу вышел из укрытия, увидев незнакомого человека с фотоаппаратом. Но через некоторое время все же добрался до своего огурца.

Потом у хвостатого новосела появилась подруга Бусинка. В 2015 году у них родились пять бельчат. Всех быстро разобрали.

Бусинка и Жорик живут в двух клетках. У самца она розового цвета, у Буси, так ласкательно называют самку, синего. Хотя, казалось, все должно быть наоборот. Но когда покупали жилье для Жорика, на цвет не смотрели. Не переселять же белок из-за этого...

В еде животные неприхотливые. Предпочитают есть овощи, любят орехи – шишки собирает Наталья и другие работники автосервиса.

Распорядок дня необычных обитателей офиса близок к человеческому. Утром хозяйка приходит на работу и выпускает грызунов порезвиться. Завидев людей, белки начинают носиться по клетке. Потом завтракают и начинают резвиться. Любимое развлечение – колесо, в котором можно крутиться. Час-другой, и непоседы постепенно затихают. Сидят где-нибудь на шкафу. Примерно часа в четыре – обед: подкрепившись, Жорик с Бусинкой снова оживают.

Животные, без сомнения, вносят разнообразие в офисную атмосферу. Они запросто идут на руки, любят играться. Иногда могут заиграться так, что укусят. Но не со зла… Гладить белок так же приятно, как собак или кошек. Иногда Жорик и Бусинка таскают орехи и фрукты и складывают в сумку к Наталье. Такие находки уже никого не удивляют. Зато беличья семья бережно относится к офисной мебели – «супруги» не портят ее своими острыми зубками. Если хотят их поточить – упражняются на специальной доске.

– К появлению посторонних белки привыкли, реагируют на них нормально, – рассказывает Наталья. – А вот если кто-то заходит с собакой в помещение ремонтного бокса на первом этаже, начинают лихорадочно бегать. Стучат лапками, волнуются.

При моем появлении Жорик нырнул куда-то под шкаф. Буся осталась на своем привычном месте – спинке дивана. Взяла в лапки огурец и позволила мне провести фотосессию.

– Жорик, что же ты даму оставил? – спросил я несколько раз.

– Он вспомнит о ней где-то через месяц, – смеется хозяйка. – У белок обычно с февраля начинается брачный период. Будет ее оберегать и ни на шаг не отойдет…

Беличья пара не требует особых затрат. Правда, в прошлом году был небольшой урожай шишек, пришлось потрудиться, чтобы создать запасы.

Питомцев хозяйка навещает даже в выходные. Если прийти не получается, выручает знакомая, у которой тоже есть белка. Да и другие работники всегда помогут.

Змеиный инстинкт

Татьяна Григорас может много интересного рассказать о повадках животных. Она работает в сахалинском зоопарке, убирает в клетках, где живут крупные хищники.

А дома решила завести змей – в террариуме живут маисовые полозы коричневого и апельсинового цвета. У хозяйки с ними давно сложились доверительные отношения. Змеи позволяют брать себя в руки, ползают по телу – если Татьяна этого хочет. Если хладнокровные постояльцы чем-то недовольны, то начинают мотать хвостом.

Татьяна Григорас давно нашла общий язык с полозамиТатьяна Григорас давно нашла общий язык с полозами

Змеи неядовитые, но не каждый решится их взять. Во всяком случае, с первого раза.

– Я сразу ничего не боялась, – рассказывает Татьяна. – Как пришла в зоопарк в 2006 году, сразу стала брать этих змей в руки. Через два года там же купила себе одну, позже появилась другая.

А еще в квартире Татьяны живут той-терьер Оскар, лайка Пуха, которую нашли на улице, и донской сфинкс Топаз. Всем хватает места. Все четвероногие жильцы дружелюбно настроены друг к другу и к гостям.

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Змеи в уходе неприхотливы – им нужно, чтобы было тепло, для этого над террариумом висит лампа. Питаются они раз в неделю – хозяйка покупает хомяков, лабораторных мышей и крыс. Сейчас пища им нужна еще реже – маисовые полозы линяют, то есть сбрасывают кожу и меняют ее на новую. После остается прозрачный чехол. По словам женщины, никого из родных и близких ее увлечение не коробит. Многие, приходя в гости, тоже берут змей в руки – своеобразный тест на силу духа и решительность.

– У змей инстинкт – чувствуют что-то теплое, мою руку например, и начинают ее сдавливать. Как добычу. Когда сытые, давят несильно, – рассказывает южносахалинка. – Всегда можно разжать кольцо.

Друзья из террариумаДрузья из террариума

Раз в месяц женщина выпускает змей из террариума поползать по квартире и размяться. В целях безопасности уносит из комнаты животных. Они захотят поиграться, а змеи не поймут. Если что, собаки или кошка лапами их тело не разожмут, объясняет хозяйка.

Случались и ЧП – женщина жила в другой квартире, и один из полозов смог открыть террариум и уполз. Предупредили об этом соседей. Пропажа обнаружилась через неделю в ванной другой квартиры.

У этой игуана пока нет еще хозяинаУ этой игуана пока нет еще хозяина

Одно время вместе с полозами у южносахалинки жил Яша – самец игуаны. Татьяна купила его в зоомагазине. Животное могло больно ударить длинным хвостом, если ему что-то не нравилось. Яша вскоре доказал, что он вполне дружелюбный малый, стал узнавать хозяйку и высказывать свое расположение. Любил, когда его гладили по спине.

Несколько лет назад Татьяна Григорас уехала на Урал. Думала, что насовсем, забрала с собой игуану и змей. Но через некоторое время вернулась на Сахалин. Змей привезла назад, а игуану пришлось оставить.

Когда-то в доме Татьяны жила сова – ее нашла в лесу знакомая нашей героини. С птицей сотрудница зоопарка тоже быстро нашла общий язык. Только идиллия длилась недолго – сова захлебнулась в поилке с водой, где любила купаться.

Экзотика и обыденность

Такие потери тоже возможны, говорит Татьяна. Но хуже, когда люди, взяв домой экзотическое животное, не понимают, что за ним нужен постоянный уход, воспринимают его как игрушку. Когда питомец надоедает, выгоняют из дома, как кошку или собаку. Или пытаются сдать в зоопарк, как тех же игуан.

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Надо сказать, что на Сахалине желающих иметь у себя таких экзотических животных становится все больше. По словам продавцов одного из зоомагазинов Южно-Сахалинска, на них был большой спрос перед Новым годом. Практически сразу купили двух хамелеонов. Из пяти гекконов быстро продали двоих. Эублефары – ящерицы, живущие в Индии и Иране – тоже сегодня довольно популярны. Эти ящерицы быстро привыкают к человеку. Они настоящая находка для людей, страдающих аллергией на шерсть собак или кошек. С игуаной даже можно гулять на поводке – она вырастает до 1,8 метра. Но при этом не надо забывать, что тем же экзотическим ящерицам нужен террариум, правильное освещение, чтобы температура была выше комнатной. Периодически их надо купать в теплой ванне. Если не создавать подобных условий, питомцы погибнут.

Напоследок предупредим, что в зоопарк отказников берут редко. Поэтому и работники зоомагазина, и хозяйка змей еще раз хотят напомнить – мы в ответе за тех, кого приручили.

Братья меньшие

Видео Татьяны Григорас

Теги  Животные Магазины
Автор текста и фото: Евгений Аверин

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