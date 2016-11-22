На юго-западном склоне СТК «Горный воздух» появилось постоянное освещение

- Сезон 2015-2016 гг. работала временная схема. Свет был, но его было не достаточно для того, чтобы кататься в маске. Теперь оно здесь установлено, - рассказывает главный энергетик СТК «Горный воздух» Артем Москвитин.

На юго-западном серпантине установили 122 опоры. Их протяженность составляет 4,5 км. Закупкой столбов, которые привезли из Иркутска, занималась компания «КБК-Соцстрой». На работы по установке опор и протягиванию кабеля было потрачено более 31 миллиона рублей.

- Сложность заключалась в том, что здесь задействованы усиленные лампы, рельеф сложный. Поэтому где-то кабель вели над землей, где-то под, чтобы горнолыжники не смогли его задеть, - добавляет Артем Москвитин.

На опорах освещения установлены светодиодные лампы, которые позволяют экономить электроэнергию. Каждый год сотрудники СТК проводят замену их на энергосберегающие.