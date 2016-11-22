На юго-западном склоне СТК «Горный воздух» появилось постоянное освещение
Постоянное освещение появилось на юго-западном склоне спортивно-туристического комплекса (СТК) «Горный воздух». Теперь любители горнолыжных видов спорта могут до закрытия комплекса кататься при освещении почти равноценном дневному, сообщила пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
- Сезон 2015-2016 гг. работала временная схема. Свет был, но его было не достаточно для того, чтобы кататься в маске. Теперь оно здесь установлено, - рассказывает главный энергетик СТК «Горный воздух» Артем Москвитин.
На юго-западном серпантине установили 122 опоры. Их протяженность составляет 4,5 км. Закупкой столбов, которые привезли из Иркутска, занималась компания «КБК-Соцстрой». На работы по установке опор и протягиванию кабеля было потрачено более 31 миллиона рублей.
- Сложность заключалась в том, что здесь задействованы усиленные лампы, рельеф сложный. Поэтому где-то кабель вели над землей, где-то под, чтобы горнолыжники не смогли его задеть, - добавляет Артем Москвитин.
На опорах освещения установлены светодиодные лампы, которые позволяют экономить электроэнергию. Каждый год сотрудники СТК проводят замену их на энергосберегающие.
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