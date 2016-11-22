Сотни южносахалинцев приняла в крещенскую ночь иордань городского парка

Впрочем, она двигалась быстро: ледяная «ванна» была организована особым образом – руководство парка и представители МЧС предусмотрели все для удобства горожан.

По подсчетам спасателей, в общей сложности в первые два ночных часа 19 января главная купель Южно-Сахалинска приняла около 500 человек, сообщает департамент информационной политики аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

- Я уже 15 лет купаюсь. Это лучшие ощущения в жизни, - поделился Алексей Дятленко.

- Перед тем как зайти в купель, нужна небольшая разминка, - рассказал другой опытный купальщик, тренер по греко-римской борьбе из Южно-Сахалинска Андрей Синдяков. – Надо разогреться 5-10 минут и только потом отправляться в воду. Для организма холод очень полезен – наступает кратковременное состояние шока, которое мобилизует все внутренние резервы и дает оздоровительный эффект. Ощущения непередаваемые, после процедуры очень легко себя чувствуешь и жить хочется с радостью. В народе говорят: будто заново родился.

- То, что переживаешь в момент погружения, не передать словами. Это настоящий восторг. Второй год подряд принимаю крещенскую купель и буду дальше это практиковать, - отметила Виктория Овчинникова из Долинска, которая специально отпросилась с дежурства на работе, чтобы посетить иордань.

Вместе с другими православными верующими погрузился в крещенскую воду и губернатор Олег Кожемяко. Он поздравил собравшихся в городском парке с одним из главных христианских праздников.

- В этот день, как считается, происходит таинство очищения души и тела водой, которая приобретает особые свойства. Православные придерживаются данной традиции, кто - окунаясь в купель, а кто – просто совершая омовение дома. Хочу поздравить верующих с этим праздником и пожелать всем счастья, здоровья и благополучия! – сказал Олег Кожемяко.

Всего в Сахалинской области для верующих оборудованы 22 крещенские купели. По прогнозам сотрудников МЧС, только в городском парке в таинстве омовения сегодня примут участие около 8 тысяч человек.