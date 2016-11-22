Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Круче всех Таинственный остров Конкурсы История любви Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы SKR против автохамов / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
11:43 / Круче всех / дети / таланты  

Прелюдия успеха

В прошлом году воспитанница Охинской детской школы искусств Диана Амирова не раз становилась лучшей на областных и международных конкурсах

По совету врача

Диане Амировой 14 лет и почти девять она занимается музыкой. Свою специальность музыканты осваивают в среднем 16 лет, а вот оттачивают мастерство всю жизнь, говорит заместитель директора по учебной работе Охинской ДШИ № 1 и преподаватель талантливой пианистки Наталья Заводчикова.

Диана Амирова родилась и до 2013 года жила в Ташкенте. Затем ее семья по программе переселения соотечественников попала на Сахалин, выбрав для жизни Охинский район. Еще предлагали Углегорск, Шахтерск или Калугу, но все же предпочтение было отдано именно Охе.

В музыкальную школу девочку когда-то посоветовал отдать врач, потому что Диане необходимо было делать упражнения для пальцев. Сначала она училась в обычной музыкальной школе, но преподаватель по сольфеджио посоветовала ей поступить в школу при Ташкентской консерватории им. Успенского. Диана успешно прошла экзамены и проучилась там несколько лет.

Летом 2013 года Наталье Заводчиковой поступил звонок с просьбой взять Диану в Охинскую ДШИ. Пианистке назначили прослушивание на конец августа, и когда педагог услышала, как она играет, то вопрос был сразу решен. Хотя к тому времени Заводчикова уже набрала класс, для Дианы она сделала исключение – не хотела отдавать юное дарование другим преподавателям.

– Каждый раз мы преодолеваем музыкальные барьеры, но они и должны быть. Тем более что Диана собирается стать музыкантом. Профессиональная музыкальная лестница – очень крутая, если стоять на одном месте, то результатов не будет – надо все время подниматься вверх. А это возможно лишь благодаря постоянным занятиям и упорству. Профессионализм растет, когда ты играешь программу выше своего уровня и пробуешь свои силы на различных конкурсах, – уверена педагог.

Золото за сольфеджио

В феврале 2016 года Диана Амирова участвовала в областном практикуме по сольфеджио, где получила первое место. Такого результата в Охинском районе не было уже 25 лет. Далее Диана получила второе место на Всероссийской олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам во Владивостоке – таких достижений в копилке Охинского района тоже раньше не было.

В марте прошлого года Диана стала лауреатом II степени областного конкурса «Виртуозы Сахалина». Каждому конкурсанту предстояло сыграть по четыре произведения. В программу Дианы вошли прелюдия и фуга до-минор Баха, Сонатина № 11 Бетховена, арабеска Дебюсси и этюд Аренского. Председатель жюри и преподаватель консерватории Санкт-Петербурга Анна Шелудько на мастер-классе отметила, что Диана достойно справилась с очень сложной программой.

В апреле она успешно выступила на Международном фестивале «Музыкальный Владивосток–2016». Этот конкурс считается одним из сильнейших на Дальнем Востоке. Наталья Заводчикова рассказала, что для двух туров конкурса они с талантливой ученицей подготовили семь музыкальных произведений. Ее подопечная выступала в номинации «Солисты. Фортепиано» в младшей возрастной группе до 15 лет и завоевала первое место.

Конкуренция, между тем, была очень серьезная: всего в фестивале приняли участие более 350 музыкантов от 9 до 26 лет из Приморья, Забайкальского и Хабаровского краев, Камчатки, Сахалина, Якутии, Японии, Кореи, Китая. Завершился 8-дневный культурный марафон торжественной церемонией закрытия, награждением победителей фестиваля и гала-концертом, на котором выступила и наша героиня.

В декабре прошлого года Диана приезжала в Южно-Сахалинск на мастер-класс Фонда «Дети – детям» Академии Владимира Спивакова. По его результатам педагог Фонда Вера Чистякова (Каменева) пригласила Диану в московскую «Инновационную школу исполнительского мастерства». По словам Заводчиковой, так как был уже конец года, участие в этом проекте они перенесли на более поздний срок. По итогам отбора из 33 пианистов всего ДФО Диана вошла в четверку лучших. В списке оказались трое сахалинцев и один музыкант из Благовещенска. В этот раз стипендиатом она, увы, не стала – такой чести удостоилась всего одна сахалинская пианистка.

Зато Диана дважды становилась стипендиатом проекта «Творческая одаренность» – в 2015 и 2016 годах. В прошлом году она не смогла присутствовать на торжественном вручении, потому что живет в отдаленном районе. Премию Диане перечислили заочно.

Непокоренный Марсель

Когда юная пианистка переехала в Оху, ей сразу же предложили поучаствовать в международном видеоконкурсе. Он предполагал два заочных тура и финальный этап на европейской сцене.

– После первого же тура нас пригласили в Ниццу. Но мы решили, что еще не готовы, поэтому участвовали во втором туре на общих основаниях. Диана получила звание лауреата первой степени, – рассказывает Заводчикова.

Дальше – приглашение на финал во французском городе Марселе. Ученица и педагог, как положено, оформили визу и отправились на конкурс. Но в московском аэропорту Домодедово Диану не пропустила таможня. На тот момент у нее были документы гражданина Узбекистана. Оказалось, что это единственная страна ближнего зарубежья, где действуют два вида загранпаспорта и есть определенные нюансы для заезда в Шенгенскую зону. Французское посольство, оказывается, об этом не знало и спокойно предоставило ей визу. В итоге Диана не смогла принять участие в финальном туре.

Кстати

Если среди ваших знакомых есть ребенок, об успехах которого можно рассказать в нашем СМИ, позвоните по телефону 42- 45-65 или сообщите на электронную почту suhorebrik@skr.su

Практик-теоретик

Иногда юная пианистка говорит, что хотела бы стать преподавателем по сольфеджио. Нравится ей и музыкальная литература. Преподаватель уверяет, что Диане одинаково хорошо даются и теория, и практика.

– Отрадно, что в охинской музыкальной школе появилась такая звездочка, – говорит Наталья Заводчикова. – Но, конечно, ей предстоит еще очень многое сделать на пути к успеху.

По словам педагога, у Дианы большая, дружная и понимающая семья. Когда речь зашла, например, об инструменте для домашних занятий, ее родителям посоветовали приобрести фортепиано с наушниками – идеальный вариант для панельных домов. Вскоре папа привез из Москвы очень дорогой инструмент. Но Диана все же предпочитает заниматься в музыкальной школе на классическом фортепиано, ведь в этих стенах ничто не отвлекает от музыки.

О семье и музыке

Наш корреспондент попросил Диану рассказать о своих музыкальных вкусах и планах на будущее

– В твоей программе было музыкальное произведение, которое долгое время тебе не покорялось?

– Не припомню, чтобы я когда-то не достигала конечной цели. Стараюсь каждое произведение, за которое берусь, сыграть как можно лучше.

– Есть на примете консерватория для дальнейшего обучения?

– Пока только училище. Мне бы хотелось учиться во Владивостоке, но родители рассматривают варианты в других городах.

– Ты слушаешь только классическую музыку или есть еще какие-то направления?

– В основном, конечно, классику. Но ею не ограничиваюсь. Еще мне нравится рок. С удовольствием слушаю, например, группу Muse.

– У тебя творческая семья?

– Мой папа Камиль Фаридович закончил музыкальную школу, но дальше по этому направлению не пошел. Хотя педагоги уговаривали его продолжить музыкальное образование. Отец был отличным баянистом, участвовал во многих конкурсах. Мама – Анна Эдуардовна – педагог начальных классов.

– Папа поддерживает твой интерес к музыке?

– Да. Бывает, иногда подшучивает надо мной по-доброму или делает замечание, если я беру неправильную ноту.

Фото из архивов газеты «Сахалинский нефтяник» и Охинской ДШИ

Теги  Дети Таланты Успех
Автор текста: Любовь Кондрашова

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

16 января / Общество

Красота по-сахалински

На вопросы сахалинцев отвечает косметолог-эстетист Олеся Шатковская

11 января / Общество

Территория спасения

О деятельности организации и что делать при обнаружении бездомных животных

Афиша
22 января
Пиковая дама
Чехов-центр

Моноспектакль ведущего актера театра им. Вахтангова Евгения Князева
29 января
Восхождение на гору Московская
Южно-Сахалинск

Его участниками могут стать все желающие старше 18 лет
13 января
Молодые художники Сахалина
Сахалинский областной художественный музей

Их картины были частью экспозиции японской выставки «Саппоро Мирай»
22 января
Всемирный день снега
СТК «Горный воздух»

Южносахалинцев ждет обширная культурно-спортивная программа

Спецпроекты

19 января / Найдись, хозяин!

Просто Лапа

Очевидно, эту кошку предали: переехали в новое жилье и просто не захотели брать с собой

17 января / История любви

«История любви–2016»: поздравляем победителей!

Наибольшее количество голосов набрали Сергей и Екатерина Петровы

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Электроника / Оргтехника и расходники / № 1387
Шнуры и переходники - на микрорынке "Янтарь"
Работа / Предлагаю / № 1386
500 руб.
Тайный покупатель
Работа / Предлагаю / № 1385
500 руб.
Тайный покупатель
Работа / Предлагаю / № 1384
500 руб.
Тайный покупатель
Услуги / Предложения / № 1383
Избавляемся от Кредитов!
Для дома и дачи / Ремонт и строительство / № 1382
580 руб.
Фасадные панели Ханьи со склада в Уссурийске
Услуги / Предложения / № 1381
300 руб.
Математика, электротехника (ОТЦ), теормех, строймех, сопромат, English
Недвижимость / Квартиры / № 1380
1000000 руб.
ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, В ДВУХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПОСЕЛКЕ ОНОР.
Недвижимость / Квартиры / № 1379
1950000 руб.
3-х комнатная квартира г. Семёнов Нижегородской области
Хобби и отдых / Билеты и путешествия / № 1378
2400 руб.
ПИК СМЕЛЫЙ

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Казино на 22 персоны накрыли в центре Южно-Сахалинска

iw2207 http://canadapharmacy24.top viagra problems hd4238np6306

Красота по-сахалински

С помощью каких процедур можно убрать второй подбородок?

Красота по-сахалински

Вы хоть диплом врача имеете?

Читать все комментарии

Популярное в блогах

29 ноября 2016 17:02
«Косолапый Новый год»!
28 ноября 2016 15:21 1
Я вбираю спорт и здоровье
22 ноября 2016 17:47 / икра / коррупция / Магазин / рыба
И КИЛЬКА ПРИВЕЛА В УГОЛОВНЫЙ «ОКЕАН» Часть вторая

Популярное

15 января 00:00 / Общество / болезни / лечение
На Сахалине появился новый центр микрохирургии глаза
13 января 15:43 / Культура / проекты / дети
Юный сахалинец может стать участником конкурса «Утренняя звезда»
18 января 16:08 / Общество / спасатели / фейерверк
Сахалинцев просят помочь земляку-спасателю
13 января 18:42 / Происшествия / метель / Сахгидромет
В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается метель
14 января 21:21 / Общество / горнолыжный спорт / спортивный комплекс   1
На Сахалине появился пятый горнолыжный подъемник
16 января 18:35 / Общество / благотворительность / проекты
В Южно-Сахалинске появятся благотворительные магазины
18 января 12:57 / Общество / Тепличный / овощи
Сахалинские школьники получают бесплатные огурцы от «Тепличного»

Тэги

Снег Дети Праздник Полиция Спортсмены Автомобили Соревнования Следком Лыжи Дороги

Персоны

Опросы

Что вы коллекционировали в детстве?
  190 (27%)
  168 (24%)
  88 (12%)
  45 (6%)
  34 (5%)
  62 (9%)
  126 (18%)



Конкурсы История любви Человек года Писатели Сахалина Персона спорта Лица культуры Политика Поможем всем миром Правовой ликбез Экономика Просто жизнь: авторская колонка Общество Стихи для ветерана Военный альбом Мой День Победы 70 лет назад: хроника Победы Жди меня на Сахалине Даты военной истории Происшествия Культура Острова моей любви Спорт Народный врач Найдись, хозяин! Круче всех Таинственный остров RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru