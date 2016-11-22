Прелюдия успеха

В прошлом году воспитанница Охинской детской школы искусств Диана Амирова не раз становилась лучшей на областных и международных конкурсах

По совету врача

Диане Амировой 14 лет и почти девять она занимается музыкой. Свою специальность музыканты осваивают в среднем 16 лет, а вот оттачивают мастерство всю жизнь, говорит заместитель директора по учебной работе Охинской ДШИ № 1 и преподаватель талантливой пианистки Наталья Заводчикова. Диана Амирова родилась и до 2013 года жила в Ташкенте. Затем ее семья по программе переселения соотечественников попала на Сахалин, выбрав для жизни Охинский район. Еще предлагали Углегорск, Шахтерск или Калугу, но все же предпочтение было отдано именно Охе. В музыкальную школу девочку когда-то посоветовал отдать врач, потому что Диане необходимо было делать упражнения для пальцев. Сначала она училась в обычной музыкальной школе, но преподаватель по сольфеджио посоветовала ей поступить в школу при Ташкентской консерватории им. Успенского. Диана успешно прошла экзамены и проучилась там несколько лет.

Летом 2013 года Наталье Заводчиковой поступил звонок с просьбой взять Диану в Охинскую ДШИ. Пианистке назначили прослушивание на конец августа, и когда педагог услышала, как она играет, то вопрос был сразу решен. Хотя к тому времени Заводчикова уже набрала класс, для Дианы она сделала исключение – не хотела отдавать юное дарование другим преподавателям. – Каждый раз мы преодолеваем музыкальные барьеры, но они и должны быть. Тем более что Диана собирается стать музыкантом. Профессиональная музыкальная лестница – очень крутая, если стоять на одном месте, то результатов не будет – надо все время подниматься вверх. А это возможно лишь благодаря постоянным занятиям и упорству. Профессионализм растет, когда ты играешь программу выше своего уровня и пробуешь свои силы на различных конкурсах, – уверена педагог.

Золото за сольфеджио

В феврале 2016 года Диана Амирова участвовала в областном практикуме по сольфеджио, где получила первое место. Такого результата в Охинском районе не было уже 25 лет. Далее Диана получила второе место на Всероссийской олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам во Владивостоке – таких достижений в копилке Охинского района тоже раньше не было. В марте прошлого года Диана стала лауреатом II степени областного конкурса «Виртуозы Сахалина». Каждому конкурсанту предстояло сыграть по четыре произведения. В программу Дианы вошли прелюдия и фуга до-минор Баха, Сонатина № 11 Бетховена, арабеска Дебюсси и этюд Аренского. Председатель жюри и преподаватель консерватории Санкт-Петербурга Анна Шелудько на мастер-классе отметила, что Диана достойно справилась с очень сложной программой.

В апреле она успешно выступила на Международном фестивале «Музыкальный Владивосток–2016». Этот конкурс считается одним из сильнейших на Дальнем Востоке. Наталья Заводчикова рассказала, что для двух туров конкурса они с талантливой ученицей подготовили семь музыкальных произведений. Ее подопечная выступала в номинации «Солисты. Фортепиано» в младшей возрастной группе до 15 лет и завоевала первое место. Конкуренция, между тем, была очень серьезная: всего в фестивале приняли участие более 350 музыкантов от 9 до 26 лет из Приморья, Забайкальского и Хабаровского краев, Камчатки, Сахалина, Якутии, Японии, Кореи, Китая. Завершился 8-дневный культурный марафон торжественной церемонией закрытия, награждением победителей фестиваля и гала-концертом, на котором выступила и наша героиня.

В декабре прошлого года Диана приезжала в Южно-Сахалинск на мастер-класс Фонда «Дети – детям» Академии Владимира Спивакова. По его результатам педагог Фонда Вера Чистякова (Каменева) пригласила Диану в московскую «Инновационную школу исполнительского мастерства». По словам Заводчиковой, так как был уже конец года, участие в этом проекте они перенесли на более поздний срок. По итогам отбора из 33 пианистов всего ДФО Диана вошла в четверку лучших. В списке оказались трое сахалинцев и один музыкант из Благовещенска. В этот раз стипендиатом она, увы, не стала – такой чести удостоилась всего одна сахалинская пианистка. Зато Диана дважды становилась стипендиатом проекта «Творческая одаренность» – в 2015 и 2016 годах. В прошлом году она не смогла присутствовать на торжественном вручении, потому что живет в отдаленном районе. Премию Диане перечислили заочно.

Непокоренный Марсель

Когда юная пианистка переехала в Оху, ей сразу же предложили поучаствовать в международном видеоконкурсе. Он предполагал два заочных тура и финальный этап на европейской сцене. – После первого же тура нас пригласили в Ниццу. Но мы решили, что еще не готовы, поэтому участвовали во втором туре на общих основаниях. Диана получила звание лауреата первой степени, – рассказывает Заводчикова. Дальше – приглашение на финал во французском городе Марселе. Ученица и педагог, как положено, оформили визу и отправились на конкурс. Но в московском аэропорту Домодедово Диану не пропустила таможня. На тот момент у нее были документы гражданина Узбекистана. Оказалось, что это единственная страна ближнего зарубежья, где действуют два вида загранпаспорта и есть определенные нюансы для заезда в Шенгенскую зону. Французское посольство, оказывается, об этом не знало и спокойно предоставило ей визу. В итоге Диана не смогла принять участие в финальном туре.

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Практик-теоретик

Иногда юная пианистка говорит, что хотела бы стать преподавателем по сольфеджио. Нравится ей и музыкальная литература. Преподаватель уверяет, что Диане одинаково хорошо даются и теория, и практика. – Отрадно, что в охинской музыкальной школе появилась такая звездочка, – говорит Наталья Заводчикова. – Но, конечно, ей предстоит еще очень многое сделать на пути к успеху. По словам педагога, у Дианы большая, дружная и понимающая семья. Когда речь зашла, например, об инструменте для домашних занятий, ее родителям посоветовали приобрести фортепиано с наушниками – идеальный вариант для панельных домов. Вскоре папа привез из Москвы очень дорогой инструмент. Но Диана все же предпочитает заниматься в музыкальной школе на классическом фортепиано, ведь в этих стенах ничто не отвлекает от музыки.

О семье и музыке

Наш корреспондент попросил Диану рассказать о своих музыкальных вкусах и планах на будущее – В твоей программе было музыкальное произведение, которое долгое время тебе не покорялось? – Не припомню, чтобы я когда-то не достигала конечной цели. Стараюсь каждое произведение, за которое берусь, сыграть как можно лучше. – Есть на примете консерватория для дальнейшего обучения? – Пока только училище. Мне бы хотелось учиться во Владивостоке, но родители рассматривают варианты в других городах. – Ты слушаешь только классическую музыку или есть еще какие-то направления? – В основном, конечно, классику. Но ею не ограничиваюсь. Еще мне нравится рок. С удовольствием слушаю, например, группу Muse. – У тебя творческая семья? – Мой папа Камиль Фаридович закончил музыкальную школу, но дальше по этому направлению не пошел. Хотя педагоги уговаривали его продолжить музыкальное образование. Отец был отличным баянистом, участвовал во многих конкурсах. Мама – Анна Эдуардовна – педагог начальных классов. – Папа поддерживает твой интерес к музыке? – Да. Бывает, иногда подшучивает надо мной по-доброму или делает замечание, если я беру неправильную ноту.