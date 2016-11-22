Минута страха

19 января – один из важнейших православных праздников – Крещение Господне. В этот день верующие идут к водоему и трижды окунаются в купель

Мы спросили у сахалинцев, планируют ли они купаться, как правильно это делать и что чувствует человек, погружаясь в ледяную воду.

Людмила, 64 года: Лично я на Крещение не купаюсь. Вы что? В моем-то возрасте. Я сразу умру. Честно, даже представить не могу себя в проруби. Я и воду-то освященную не хожу набирать. Сестра за меня ходит, на всю семью приносит. Воду я принимаю, она у меня весь год стоит. Иной раз цветочки ею полью или умоюсь. Особого молодильного эффекта не замечаю, но, хочу сказать, что в этой воде никогда нет осадка, она долго остается свежей и не портится.

Александр Иванович: Купаюсь каждый год. И в этом году пойду. Два года назад в Благовещенске окунался, в реке Зея. Было очень морозно, дул ледяной ветер. Но мне мороз не страшен. Спокойно окунулся и пошел. У меня и дети купаются. Они просят, чтобы я их сфотографировал. Фотографии эти потом в соцсети выкладывают. Мне иногда кажется, что для молодежи это сейчас самое главное – собрать побольше лайков. Как-то с другом пошли нырять, а он внука взял, тот еще даже в школу не ходил. Дочка моя увидела фотографии: «Мелкий купался? Раз так, то и я смогу!» Несколько лет она набиралась смелости. Наконец решилась. Приходим на следующий день после Крещения, а купель вся замерзла. Она белое полотенце на снег положила, разделась, попозировала мне, чтоб фотографии получились. Умылась, оделась, и домой пошли. Говорит, лайков много собрала.

Елена, 30 лет: – Я простыла, поэтому купаться на Крещение не буду. Да и, признаться, ни разу этого не делала. Я убеждена, что окунаться в ледяную воду 19 января должны те, кто силен в своей вере, кто делает это не просто так. Среди моих знакомых такие есть. Говорят, на них снисходит благодать. И, кстати, никто из них еще после купания не простужался.

Сергей, 22 года: – Я только представлю, как это – купаться в мороз, мне уже холодно становится. Хотя пару лет назад я честно пытался окунуться. Но не смог: разделся, задубел и тут же оделся. Не мое. А вот жена моя купается на каждое Крещение. Она верующая. Меня пару раз поуговаривала присоединиться, но потом бросила это занятие. Теперь одна ходит. Я недавно женат, может, через какое-то время и заразит меня пример супруги.

Вера Геннадьевна, 58 лет: – Купаться планирую. Года три назад я, не поверите, всю зиму моржевала! Так меня впечатлило купание на Крещение. В первый раз было очень страшно. Если бы не группа поддержки, не уверена, что рискнула бы. Мы ходили целой компанией. Морозы стояли – не то, что сейчас. Шла к проруби и думала: «Зачем мне это надо?» Купались без одежды (на реке, за гостиницей «Санта» в Южно-Сахалинске). Говорят, так лучше всего – быстрее одеваешься и согреваешься после того, как выходишь из воды.

Окунулась я по всем правилам, три раза с головой. Ощущения непередаваемые! Тело будто обжигает. А как хорошо, когда оденешься, согреешься и выпьешь чайку с шиповником. Ощущение праздника. Чувствуешь, что омолодился.