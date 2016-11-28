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00:00 / Социум / кулинария / рецепты  

Корнишон в семге

Придаем оливье восточный колорит и согреваемся ароматным глинтвейном

Оригинальная закуска

Рецепты с новогоднего стола вполне могут пригодиться и после праздников, уверена молодая мама Елена Узелкова. Непременный атрибут праздничного меню в России – оливье. Гость нашей постоянной рубрики тоже время от времени радует семью знаменитым салатом. Но не простым, а с изюминкой.

Традиционные ингредиенты подаются в ломтиках слабосоленой красной рыбы, скрученной на манер японских роллов. Согласитесь, сложно представить себе более сахалинский вариант оливье.

– Лучше брать рыбку, нарезанную тонкими широкими полосками. С цельным куском филе без специального ножа работать довольно сложно, а вариант в вакуумной упаковке позволит сэкономить время и нервы, – замечает хозяйка.

Также нам потребуются все привычные овощные составляющие оливье – отварные картофель и морковь, зеленый горошек, соленые огурчики-корнишоны, небольшая луковица. Складываем нарезанные мелкими кубиками овощи в глубокую тарелку, туда же крошим парочку отваренных вкрутую куриных яиц, после солим и перчим по вкусу.

В качестве заправки для оливье традиционно используется майонез. Но если магазинный вариант доверия не вызывает, а желания готовить соус самостоятельно нет, лучше взять сметану.

Полоски рыбного филе сбрызгиваем лимонным соком и аккуратно скручиваем в трубочки. Выходят такие миниатюрные стаканчики, которые довольно удобно наполнять оливье-начинкой. В оставшийся салат можно покрошить вареную колбасу и подавать в традиционном варианте.

Аромат зимы

Зимой особенно хорош пряный согревающий глинтвейн. Вообще это напиток алкогольный, но Елена предпочитает готовить его на основе не красного вина, а сока. Таким вариантом могут лакомиться даже юные члены семьи.

Берем литр любимого фруктового или ягодного сока. Лучше всего подойдут виноградный, вишневый или клюквенный. Еще нужен будет примерно стакан воды, чтобы напиток не получился слишком приторным. Также нам понадобятся цедра одного лимона, апельсин и яблоко.

Конечно же, не обойтись без пряностей – они придают напитку необыкновенный аромат. Если в магазине среди специй найдется пакетик с надписью «Для глинтвейна», замечательно. Если нет, придется раздобыть корицу, имбирь, кардамон, гвоздику, мускатный орех и бадьян. Всего по щепотке.

Берем кастрюлю, выливаем туда стакан воды, добавляем все пряности и натертую цедру одного лимона. Ставим посуду на огонь и наслаждаемся запахами, наполняющими кухню. Через несколько минут вливаем сок и добавляем дольки фруктов. Яблоко и апельсин, к слову, лучше нарезать прямо с кожурой.

– Частая ошибка тех, кто впервые пробует сделать глинтвейн, в том, что они его кипятят. Делать этого не стоит. Напиток просто должен быть горячим – градусов 70, – говорит Елена.

Примерно через десять минут глинтвейн достигнет нужной температуры. Фрукты при этом останутся свежими, но уже успеют поделиться своими соками с напитком. Самое время проверить на сладость. Если вкус устраивает, оставляем как есть. Сладкоежки могут добавить сахар или мед.

Убираем кастрюлю с огня, накрываем крышкой и даем глинтвейну настояться минут 15. Вот и все, можно наслаждаться пряным зимним напитком.

Ингредиенты

ОЛИВЬЕ-РОЛЛ

1. Картофель, морковь, корнишоны,

горошек, лук .......................................... 400 г

2. Яйцо куриное........................................1–2 шт.

3. Слабосоленая рыба............................. 200 г

4. Сметана ................................................. 2 ст. л.

5. Соль, перец ..................................... по вкусу

ГЛИНТВЕЙН

1. Фруктовый или ягодный сок ................ 1 л

2. Вода ............................................................. 1 ст.

3. Цедра лимона ......................................... 1 шт.

4. Апельсин…………………………………………….…1 шт.

5. Яблоко……………………….……………………………1 шт.

6. Корица, имбирь, гвоздика, кардамон, бадьян, мускатный орех……по щепотке

Наша справка

Главный новогодний салат назван в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье. В начале 60-х годов XIX века он держал в Москве ресторан французской кухни «Эрмитаж».

Но кулинар из Франции готовил блюдо отнюдь не из колбасы и зеленого горошка. В первоначальном рецепте указывались рябчики, раковые шейки и каперсы.

Сегодняшний оливье появился в советское время. Тогда салат называли еще зимним, так как ингредиенты легко можно было достать в холодный сезон.

Фото из архива Елены Узелковой

Теги  Кулинария Рецепты
Автор текста: Екатерина Банковская

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