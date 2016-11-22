За нарушение прав инвалидов директора аптеки в Корсакове наказали рублем

Нарушения прав маломобильных граждан выявили сотрудники прокуратуры при проверке аптечного пункта ООО «Аптекарь» в Корсакове.

Вход в помещение в нарушение Федерального закона «О социальной защите инвалидов» не был оборудован пандусом или иным средством подъема для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

После вмешательства прокуратуры ситуация была исправлена. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Генеральный директор ООО «Аптекарь» привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 22 тыс. рублей.

Постановления суда в законную силу не вступили, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.