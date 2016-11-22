Просто Лапа

«Ребята, кто местный, спасите кота (или кошку)! Сидит в заброшенном доме на пустыре, окруженном забором. Я в пальто. Сама перелезть не смогу», – такой пост взорвал популярную соцсеть в начале ноября прошлого года.

Животное сидело в полуразрушенном здании на улице Антона Буюклы областного центра – там, что раньше можно было назвать чердаком, и жалобно мяукало.

На пост откликнулись волонтеры общественной организации, занимающейся спасением бездомных животных. Вот что рассказала Маргарита, организовавшая целую спасательную операцию:

– Я увидела этот пост, поехала по указанному адресу. Кошка сидела там и плакала. В тот день было холодно и ветрено. Она очень высоко забралась, и снять ее было непросто. Оценив свои силы, поняла, что самостоятельно спасти животное я тоже не смогу. Пришлось просить о помощи. В соседнем здании нашла администратора, объяснила ситуацию. Она позвала техника, который принес лестницу, и мы вместе стали вызволять кошку, – рассказала волонтер.

Но кошка была сильно напугана, в руки не давалась – забилась между досок. Техник с одной стороны аккуратно толкал кошку палкой, Маргарита с другой стороны принимала ее. Кошка шипела и рычала как дикий зверь. Но, к счастью, не атаковала.

Ее решили назвать Лапой. Сразу после спасения выяснилось, что животное плохо ходит. Рентген не позволил врачам поставить точный диагноз. По всей видимости, у бедолаги травма костей таза.

– Сейчас Лапе намного лучше, – рассказала Маргарита, – она нормально ходит. Но, бывает, берешь на руки и видишь, что это причиняет ей боль.

Кошка сейчас находится на передержке. Она очень самостоятельная, в излишнем внимании к своей персоне не нуждается. Любит поесть, поспать, играет мало. К другим кошкам относится лояльно. Лапа – взрослая дама. Скорее всего, ей не менее четырех лет.

– Обычная кошка, не мышеловка, – делится волонтер. – По моему опыту, таких взрослых животных неохотно берут в семью. Но мы верим в чудо.

Если вы готовы стать Лапе настоящим другом, звоните по телефону 8-924-28-16-492.