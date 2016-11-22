В Южно-Сахалинске действует детский телефон доверия

Детский телефон доверия уже более шести лет действует в областной столице. Прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты круглосуточно готовы оказать необходимую помощь южносахалинцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Дети или подростки, переживающие трудности, и их родители могут бесплатно позвонить с домашнего или сотового телефона по номеру 8-800-2000-122 и получить психологическую поддержку, рассказать о своих переживаниях. Психологи помогут проанализировать и разобраться в ситуации, подскажут, как из нее выйти. Звонок анонимный: называть свое имя, фамилию или адрес необязательно.

- Юные южносахалинцы могут довериться нашим специалистам, которые поддержат их в трудный момент жизни и уберегут от опрометчивых и опасных поступков. Ребята могут поделиться своими страхами, рассказать о жестоком обращении с ними или другими детьми, спросить, как поступить, если не получается разговора с родителями без крика и угроз, а также задать вопросы личного характера, связанные с отношениями со сверстниками, одноклассниками, учителями, - отметила начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южно-Сахалинска Валентина Величко.

В течение всего учебного года о существовании единого детского телефона доверия родителям и школьникам рассказывают педагоги. Информация также размещена на специальных стендах в школах Южно-Сахалинска и на сайтах образовательных учреждений.

Кроме этого, в Южно-Сахалинске работают центры психологической помощи, где можно получить профессиональные консультации, пройти психолого-педагогическую реабилитацию несовершеннолетним, логопедическую диагностику, тренинги по воспитанию детей и др. Перечень центров опубликован на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба.

В специальном подразделе на веб-странице отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южно-Сахалинска размещены информационные памятки по профилактике детского суицида, наркотической, алкогольной, никотиновой зависимости, раннего секса и нежелательной беременности, влияния тоталитарных сект.