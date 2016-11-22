Агрогородок в сахалинском селе Раздольном строят по графику

Строительство новой фермы в корсаковском селе Раздольном идет в соответствии с графиком, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

С ходом работ на одном из ключевых сельскохозяйственных объектов области ознакомился губернатор Олег Кожемяко. На площадке будущего агрогородка завершили установку колонн и приступили к монтажу стен молочно-товарной фермы. Проект реализуется на базе совхоза «Корсаковский» при участии партнеров из Республики Беларусь. Кроме производства, рассчитанного на 1000 голов дойного стада, в городке возводится также жилье для работников.

Напомним, в Сахалинской области запущен процесс создания нескольких крупных животноводческих комплексов. Они должны обеспечить жителей области качественным и доступным продовольствием местного производства.

Молочно-товарная ферма включает помещения для беспривязного содержания коров, молодняка, доильно-молочный блок, навес для сена, площадку для хранения техники и очистные сооружения. Для хранения силоса и сенажа построены шесть траншей. Всего их будет 11, общая емкость - 42 тыс. тонн. С выходом нового объекта на полную мощность численность молочного стада в совхозе превысит 2500 голов. В итоге «Корсаковский» будет производить около 8 тыс. тонн молока в год. Естественно, это потребует создания перерабатывающего производства. Возможно, кроме кисломолочной продукции, оно будет выпускать и мороженое. Сейчас ведется разработка проектной документации.

По словам руководителя компании-подрядчика Сергея Стаценко, на объект прибывают первые партии металлоконструкций. В феврале начнется их монтаж. А еще через месяц наступит время установки сэндвич-панелей. К заливке полов в помещениях строители приступят ориентировочно в марте или апреле.

- Летом мы будем завозить скот, и к этому моменту объект должен быть готов. Больших опасений, что процесс строительства может задержаться, нет, хотя трудиться приходится напряженно. Попутно в Раздольном для сотрудников будущей фермы возводят и индивидуальные жилые дома, площадь каждого из них превышает 100 кв. метров. В них предусмотрено все для для комфортной жизни в сельской местности - три комнаты, ванная, туалет, автономное отопление, приусадебный участок. Сейчас ведется строительство первой очереди из 20 монолитных зданий, а всего домов будет 50. Заселять их планируют летом этого года. В 10 домах первой очереди ведутся отделочные работы. Строители заливают фундаменты еще под несколько зданий. А уже в марте наступит время второй очереди, – рассказал губернатор.

Развивается в совхозе «Корсаковском» и мясное животноводство. Прошедшей осенью в хозяйство поступило 398 голов крупного рогатого скота разных пород - шароле, абердин-ангусской, герефордской. Разместили их на ферме в селе Чапаево. Здесь животных содержат прямо под открытым небом. Специалисты знают: если качественных кормов в достатке, этот скот не нуждается в теплом помещении даже суровой зимой. - Животные чувствуют себя хорошо, - сообщила главный ветеринар совхоза Валерия Сеничева. – Они без проблем переносят островную погоду. Это подтверждает полученный приплод. На Сахалине уже появились на свет 40 телят. Все они здоровы и хорошо набирают вес. Чтобы реализовать планы по развитию мясного и молочного животноводства, совхоз должен обеспечить животных полноценным питанием. Этой теме было посвящено совещание с руководством хозяйства, которое провел Олег Кожемяко. Обсуждались посевные площади хозяйства, которые можно использовать для выращивания кормовых культур, наличие техники, приобретение концентрированных кормов с учетом растущих потребностей стада крупного рогатого скота.