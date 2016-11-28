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00:00 / Исторический клуб / поисковики / история   2  

Крест над Тунайчой

Сахалинские поисковики посетили место захоронения отряда штабс-капитана Гротто-Слепиковского

Снежный заряд

Несмотря на то, что на вечер передают метель, в субботу двумя машинами отправляемся за Корсаков, на побережье Тунайчи – к месту последнего боя отряда штабс-капитана Бронислава Гротто-Слепиковского.

В Корсакове откуда ни возьмись на машины обрушивается сильный снежный заряд. Может, уже началась метель? Есть ли тогда смысл ехать? Однако все сомнения развеивает руководитель регионального отделения Поискового движения России Артем Бандура.

– Конечно, едем! – говорит он. – Поисковики мы или нет?..

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Всего в команде восемь человек, считая меня. Плюс моя собака.

Наши задачи: добраться до захоронения отряда (на этом месте воздвигнут крест), проверить состояние памятника и обследовать прилегающую болотистую местность электромагнитным сканером. Возможно, будут обнаружены неучтенные захоронения, фортификационные сооружения, раскрыты другие тайны.

Дорога нелегкая – сворачиваем с трассы за Озерским, едем мимо села Пихтового, минуем Вавайские озера и начинается веселуха. Говорят, летом тут еще задорнее, но и зимой все непросто. Повезло, что мало снега, дорога пробита, есть засыпанная колея. Но вот ямы никто не отменял. Из некоторых устрашающе торчат обледенелые мощные сучья. Они напоминают о том, что глубже лежат бревна, перебираться через которые летом ох как не сладко.

Неразговорчивые деревья

Еще более устрашающе выглядят мосты. Точнее, если два препятствия еще можно так назвать, то третье выглядит следующим образом: две доски шириной чуть больше автомобильного колеса. Как тут не соскользнуть – одному Богу известно. Подъезжая к этому мосту, выходим из машин. Вжух! Резво проезжает по доскам джип командира. Следом – медленно, но верно и наш УАЗ.

– Аж вспотел, – вытирает ладони водитель.

Еще бы!

А вокруг – необыкновенной красоты сказочный лес. Тянут к дороге заснеженные лапы ели и пихты, некоторые, что посмелее – хватаются за машину, скребут, стучат… В темноте было бы страшно.

– Кто там? – спрашиваем мы.

Нет ответа. Неразговорчивые они, эти деревья…

Потихоньку добираемся до места. Всё здесь. Могильные плиты, крест, возвышающийся над берегом…

– Вот бы часовенку сюда поставить, – говорит поисковик, специалист по русско-японской войне Виктор Янков. – И чтобы колокол бил, покачиваясь от ветра. Представляете?

Представляем…

Жестокая расправа

Страшнее представить события, произошедшие здесь во время русско-японской войны. На этом самом месте 28 июля (10 августа) 1905 года храбро сражалась четвертая дружина штабс-капитана Бронислава Владиславовича Гротто-Слепиковского. Окруженный отряд под шквалом вражеской шрапнели продолжал противостоять неприятелю, честно исполняя свой долг, безо всякой надежды на помощь. Падали и умирали ополченцы, вот снаряд настиг и самого капитана, стоящего на бруствере окопа с биноклем в руках. Желая спасти остатки отряда, тяжело раненный заместитель Гротто-Слепиковского, зауряд-прапорщик Горецкий, выкинул белый флаг. Но как выяснилось в дальнейшем, это не спасло отряд от уничтожения. Японцы, погрузив раненного зауряд-прапорщика, а также нескольких женщин-санитарок на катер, отправили их в свое расположение, а с оставшимся отрядом жестоко расправились.

Долгое время никто не знал, где точно был этот бой. Только в восьмидесятые годы прошлого века краеведы обнаружили его следы. А когда нашли останки погибших, перезахоронили их по православным обычаям в братских могилах.

Метр за метром

Артем Бандура стряхивает с венков снег. Захоронение в порядке, можно приступать к исследовательской работе. В ход идет электромагнитный сканер. Медленно, метр за метром поисковики исследуют заболоченную территорию на предмет аномалий.

По информации поисковиков, в свое время ребята из молодежного объединения «Франтирер» под управлением своего легендарного «деда» Александра Челнокова, провели здесь поистине колоссальную поисковую работу. Было немало открытий, а сегодня те полевые сезоны уже сами стали историей. Вчерашние юные романтики, вооруженные ИМПешками и лопатами, превратились в зрелых, состоявшихся людей. Все меняется, прогресс не стоит на месте, и на смену старым «миноискателям» пришли современные технологии, позволяющие буквально взглянуть сквозь землю, приоткрыв завесу оставшихся тайн.

В это время со стороны Тунайчи к нам приближались четыре точки. Лыжники! Отправились из Мальково и за три часа добрались до нас. Вышли со стороны озера, перекусили, покормили нашу собаку домашним пирогом да пельменями, пофотографировались и ушли обратно. Звали собаку с собой, но она не пошла. Все-таки проснулись в ней остатки совести. Тем более что занятий ей хватило. Чего стоила только попытка откопать хоть что-нибудь в лисьей норе… Даже непонятно, кто получил большее удовольствие – копающая Джесси или фотографирующие ее мы. Но это все, конечно, лирическое отступление…

Не дожидаясь вечера, отправляемся обратно. Задача поисковиков на сегодня выполнена. Захоронение в порядке, необходимые исследования проведены. Впереди нас ждут остатки мостов…

Теги  История Поисковики
Автор текста: Татьяна Тихонова
Авторы фото: Алексей Охрименко, Татьяна Тихонова

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Крест над Тунайчой

https://vk.com/album212932082_240033230

Крест над Тунайчой

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