Наперегонки со снегом

«Когда наш район наконец очистят от снега?» – с таким возмущенным вопросом обратилась в редакцию пенсионерка Нина Сергеевна, проживающая на улице Комсомольской в частном секторе. Этот вопрос в последние дни чаще других задавали наши читатели

Наш корреспондент прислушался к просьбам людей и сделал рейд по Южно-Сахалинску, чтобы проверить, как коммунальные службы борются с последствиями первой в этом году сильной метели.

Усиленная чистка

Проверять состояние дворов мы решили с севера на юг, с улицы Украинской. Результаты журналистского рейда на этом участке вполне порадовали. Еще в воскресенье, когда город стало засыпать снегом, на помощь дворникам управляющей компании «ЖЭУ-14» вышли слесари, электрики и другие сотрудники. Как пояснила директор компании Ирина Зиновьева, первым делом они стали расчищать подходы к подъездам и крыльца жилых домов. С понедельника рабочий день у всех сотрудников УК начался в 6 утра. Расчистку от снега продолжила усиленная бригада, а во дворах стала работать техника – два фронтальных погрузчика, которые управляющая компания арендует. Благодаря этому обеспечили проезд внутрь дворов.

– Во вторник мы так же работали во дворах в усиленном режиме, и параллельно начали очищать карнизы от снежных навесов и сосулек, – рассказала Зиновьева, – наша УК заключила договор с двумя организациями. Привлекли автовышку и промышленных альпинистов. Рассчитываем, что справимся с этим за два дня. Потом расчистим от снега детские игровые площадки. Начнем потихоньку вывозить собранный в кучи снег. Автомобилисты иной раз создают трудности – ставят машины так, что перегораживают путь технике. Но мои сотрудники быстро находят хозяев: кому-то дозваниваются, к кому-то могут прийти сами… В целом по всем дворам на Украинской и других улицах, которые обслуживает эта УК, есть проход и проезд. Теперь в компании будет действовать правило – во время непогоды на помощь дворникам выходят все ремонтники, кроме тех, кто находится на дежурстве, чтобы оперативно устранять аварии. Каждому выделен свой участок. Такая расстановка сил позволит оперативно бороться с заносами.

Освобождение от мусора

Двор домов 72 и 72-а по улице Чехова в центральной части города тоже быстро освободили от снега. Погрузчик стал убирать его с понедельника. На следующий день снег начали вывозить. Видна и работа дворников – подходы к подъездам почищены, ни на одном крыльце нет снежных завалов. Дворник Нина Кузнецова из управляющей компании «ЖЭУ-3» рассказала: проблема возникла только с вывозом мусора. Проезд к контейнерам невозможно было расчистить из-за автомобилей. Во вторник понадобилось немало времени, чтобы найти их хозяев. Когда они убрали машины, коммунальщики смогли быстро убрать мусорные кучи. В среду мусор опять начали вывозить по обычному графику. Похожая картина – и в соседних дворах.

Контрасты проезда

Следующая остановка – улица Есенина в южной части города. Возле одного из домов разворачивается автовышка – рабочие собираются сбивать сосульки по договору с управляющей компанией «УК ЖЭУ-13». Дорога во двор расчищена, мусор вывезен. Дворников не видно, но подходы к подъездам свободные, на крыльце не поскользнешься.

Последний адрес – частный сектор на восточной окраине областного центра. Проезжая часть улицы Комсомольской, расчищенная до асфальта, заканчивается у первого перекрестка. Дальше начинается снежная каша. Даже нашему редакционному джипу нелегко, его слегка «ведет». Возможно, в этом районе и живет южносахалинка, обратившаяся к нам с жалобой. Комсомольскую пересекает улица Тельмана, которая расчищена лучше. Отчего такой контраст – не совсем понятно. Местный житель Евгений Телемонихин рассказывает – дорогу проутюжили благодаря технике строительной фирмы и автосервиса, расположенных рядом.

– На время расчистки я на своей заднеприводной машине не выезжаю, – говорит он. – В двух метрах от дома проходит улица Физкультурная, по ней ближе всего выезжать в город. Но участок улицы рядом со мной сейчас закрыт на ремонт. Объезжать переулками пока не рискую. Мне кажется, что в прошлом году чистили лучше…. А по наблюдению автора этих строк в частном секторе никто не позаботился о тропинках для пешеходов. Идти приходится, прижимаясь к сугробам или взбираясь на них. Запросто можно упасть или получить травму…

Обочины без дорожек

Общее впечатление – расчистка дворов идет полным ходом, почти везде работают погрузчики и «скучают» собранные снежные кучи. Но редко попадаются машины, вывозящие снег. Пока его не уберут с дворовых территорий, жителям домов не будет комфортно. Неизбежно возникнут трудности с парковкой машин и очисткой пешеходных дорожек.

Сейчас проезд для машин есть везде, в отличие от троп для людей. Например, рядом с домами на улице Чехова и Пушкина располагается офис крупной компании. Прилегающие к нему тротуары прочищены. Ну а дальше пешеходу приходится идти по рыхлому снегу проезжей части или по сугробам. Похожую картину можно наблюдать неподалеку на улице Рождественской. Пешеходная дорожка возле многоквартирного дома очищена, как надо. Дальше – два офисных здания и забор военного госпиталя. Возле них вообще нет тротуаров, только проезжая часть. Такие места – не в зоне ответственности управляющих компаний – их чистит техника. Автомобилистам, конечно, ехать здесь будет удобно. Зато пешеходам придется идти по сугробам…