Георгий Карлов поздравил сахалинцев и курильчан с Крещением

Сахалинцев и курильчан с одним из главных православных праздников поздравил депутат Госдумы РФ от Сахалинской области Георгий Карлов.

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Крещения! Испокон веков на Руси православные отправляются в этот торжественный день к водоёмам, чтобы окунуться в проруби. Считается, что освящённая крещенская вода обладает особой энергией – приносит в дом мир и покой, укрепляет дух и тело.

Желаю вам в праздник Крещения обрести силы для новых свершений и крепкого здоровья, а вашим родным и близким - добра и благополучия!