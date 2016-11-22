В Южно-Сахалинске возобновляют работу сельхозярмарки

В Южно-Сахалинске возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки.

Как и прежде, они будут функционировать по пятницам с 10:00 до 18:00 и по субботам с 9:00 до 15:00 за магазином «Техник» на улице Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Первые в этом году ярмарки пройдут 20 и 21 января. Жители и гости областного центра смогут приобрести мясную, колбасную, рыбную и другую продукцию по доступным ценам напрямую от производителя.

Предприниматели, желающие принять участие в ярмарках, могут обращаться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска по адресу: пр. Победы, 62а, каб. 5 или по телефону 300-738 (доб. 2, 4).