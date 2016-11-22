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13:11 / Политика / областная Дума / депутаты  

Депутаты вновь поспорили об отмене выборов мэров на Сахалине и Курилах

Областные депутаты вновь поспорили об отмене прямых выборов глав муниципальных образований на Сахалине и Курилах. Члены фракции КПРФ высказались против такого закона, но большинством голосов документ был принят в окончательном чтении на заседании облдумы 19 января.

Председатель комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению Наталья Коршунова напомнила, что в первом чтении законопроект парламентарии рассмотрели в декабре прошлого года, в установленный срок поправок не поступило. Документ предполагает отмену прямых выборов мэров в муниципалитетах Сахалинской области. Вместо них районных глав будут избирать депутаты местных собраний из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Она также отметила, что после вступления в силу закон распространится на все муниципалитеты, кроме Охинского района, где уже назначены прямые выборы на 12 марта этого года.

По словам Галины Подойниковой, данный документ отберет у населения возможность выбирать мэра, чем нарушит их права.

Еще один член фракции КПРФ Светлана Иванова отметила, что сахалинцы плохо информированы о данном законе. Такой вывод народная избранница сделала после нескольких встреч с трудовыми коллективами.

– По бюджету мы сейчас выходим на уровень публичных обсуждений, стараемся провести его через разные площадки, и это нормально. Этот закон не менее значим для людей. Я же увидела у них некое непонимание, почему этот вопрос решается в кулуарном режиме – депутатами местных собраний. Как они будут выглядеть потом, когда жители с них спросят: почему вы решили за нас такую серьезную проблему? – высказалась Иванова.

По мнению председателя комитета по бюджету и налогам Владимира Воронцова, практика регионов, в том числе Сахалинской области, показывает, что предлагаемая сегодня форма избрания глав муниципалитетов достаточно эффективна.

- Не можем мы по каждому поводу проводить референдумы – это очень затратно. А вы знаете, чтобы его итоги признали действительными, необходима явка не менее 50% избирателей. Думаю, во время обсуждения законопроекта было немало дебатов на различных площадках – с мэрами, депутатами, общественниками. Да и сама идея, напомню, была озвучена на «Гражданском форуме». Это выверенное решение, так что закон надо поддерживать, - сказал Воронцов.

Либерал-демократ Василий Шадрин отметил, что поддерживает документ. По его мнению, сегодня бессмысленно говорить о «всенародно избранных мэрах» при очень низкой явке на выборах.

– Я помню, когда Андрей Лобкин впервые избирался на пост мэра Южно-Сахалинска, за него проголосовали всего 9 тысяч человек. Избирает не народ, а группа лиц, приближенных к власти, – высказался депутат.

Он добавил, что процедура назначения глав существенно облегчит процесс снятия их с должности в случае каких-либо нарушений.

Коршунова рассказала, что над документом профильный комитет работал два месяца, и за это время от депутатов, в том числе выступающих против этого закона, никаких предложений не поступало.

– Напомню, что изначально мы планировали принять закон в двух чтениях в декабре. Однако губернатор рекомендовал повременить, чтобы население могло ознакомиться с изменениями, а муниципалитеты успели внести свои предложения. Как видите, ни одного не поступило, – заметила Коршунова.

Депутат Наталья Захарчук вспомнила горький пример Поронайского района, когда избрали мэра Вахрушева.

– В то время он принимал тарифы ЖКХ без согласования с региональной энергетической комиссией. При нем регистрировались предприятия с тарифами ниже себестоимости, изначально работая в убыток. Кроме того, своевременно не решались вопросы по отводу земельных участков под строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. До сих пор в Вахрушеве не возвели ни одного дома по этой программе. Несмотря на то, что люди сами выбирали главу муниципалитета, они же приходили ко мне и просили: примите решение, снимите его с должности, – рассказала Захарчук.

Парламентарий Александр Болотников отметил, что бывший избранный мэр Углегорского района привел его к пятилетней стагнации.

– Мы не лишаем население прямых выборов. С этим законом повысится статус районных депутатов, которых избирает народ, – на них будет возложена вся ответственность за избранного ими главу, – выступил он.

В итоге за представленный закон во втором чтении проголосовали 20 депутатов, трое выступили против, один воздержался.

Теги  Областная Дума Депутаты
Автор текста: Любовь Кондрашова

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