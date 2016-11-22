В почтовых отделениях Сахалинской области внедрят электронные очереди

К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах страны.

В наступившем году по всей России введут еще 1350 электронных очередей. В Южно-Сахалинске первая система появится в центральном отделении связи на улице Ленина, 220, сообщили в пресс-службе управления ФПС Сахалинской области.

Массово внедрять системы электронных очередей в почтовых отделениях начали в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение - полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется закупить столько же.

При выборе и установке систем применяется «смарт-подход» – то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат-регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений. В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, с тремя окнами приема посетителей и более. Всего сети Почты России требуется около 5 тысяч систем электронной очереди. На Дальнем Востоке планируется установить порядка 40 аппаратно-программных комплексов. Первые появятся в отделениях почтовой связи Хабаровска и Владивостока, затем в Амурской, Еврейской автономной областях, Камчатском и Магаданском краях, на Сахалине и в Якутии. - Внедрение электронных очередей – только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора, - отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.