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15:15 / Общество / отдых / развлечения  

Уикенд в столице: День снега на «Горном воздухе» и «Рай» в кино

Рекомендуем выставку сахалинских художников, Всемирный день снега на «Горном воздухе» и «Пиковую даму» с Евгением Князевым

Для всей семьи

22 января рекомендуем отправиться на «Горный воздух». На спорткомплексе с недельной отсрочкой из-за капризов сахалинской погоды будут праздновать Всемирный день снега. Гостей горнолыжного курорта ждут спортивные соревнования для опытных райдеров и любителей, бесплатные мастер-классы для начинающих покорителей крутых склонов. Музыка и горячий чай дополнят праздничную картину. А самое интересное – в этот день назовут имена победителей СпортКвеста и обладателя главного приза – экшен-камеры GoPro и сезонного ски-пасса на «Горный воздух».

Сельскохозяйственная ярмарка за магазином «Техник» на ул. Ленина ждет южносахалинцев 21 января с 09:00 до 15:00. Жители и гости областного центра смогут приобрести мясную, колбасную, рыбную и другую продукцию по доступным ценам напрямую от производителя.

Выставки и вернисажи

За новогодние праздники в Южно-Сахалинске подготовили массу интересных экспозиций.

Областной художественный музей приглашает на выставку «Молодые художники Сахалина». В экспозиции представлена островная часть широко известного художественного проекта Японии «Саппоро Мирай». В своих работах сахалинские участники продемонстрировали художественное мышление молодого российского поколения. Их картины выполнены в различной технике и представляют широкий спектр направлений современного искусства.

Безусловно, в выходные нужно выкроить время на поход в выставочный зал Союза художников России. Островные мастера кисти представили результаты деятельности за 2016 год. Де Сон Ен, Надежда Троегубова, Олег Папузин, Юрий Метельский, Сергей Васенкин, Дю Мен Су и остальные заставят очередной раз их поклонников застыть перед картинами, на которых остановлены мгновенья сахалинской жизни и природы.

Стоит внимания и экспозиция краеведческой литературы «Вехи истории 1947–2017». Коллектив Сахалинской областной научной библиотеки посвятил ее 70-летию области. 108 книг и документов из 26-тысячного фонда библиотеки рассказывают о развитии рыбной, угольной и других сфер экономики региона. Особое внимание в экспозиции уделено людям, поднимавшим область в послевоенные годы.

Болельщикам и спортсменам

В воскресенье южносахалинцы могут насладиться перипетиями самого зимнего вида спорта. На территории СШОР зимних видов спорта по адресу: ул. Венская, 5 состоится первенство области по биатлону. Начало стартов – в 11:00.

В субботу пройдут областные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Болельщиков ждут в тире школы №3 Южно-Сахалинска. Открытие турнира – в 11:00.

Поклонников пинг-понга ждут два дня увлекательных состязаний. 21-22 января «Эпл» приглашает на клубный чемпионат по настольному теннису. Начало поединков - в 10:00.

В этот уикенд сильнейших фигуристов определит первенство области. Выступления во Дворце спорта «Кристалл» станут отборочным этапом на зональное первенство России в Омске. 21 января начало выступлений – в 13:00. Церемония награждения пройдет 22 января в 11:30. Вход свободный.

Поклонникам Мельпомены

Главным подарком для них 22 января станет моноспектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина на сцене Чехов-центра. Все роли в нем исполняет блистательный Евгений Князев. Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, ведущий актер театра им. Вахтангова, ректор театрального института им. Щукина подарит вечер уникальной театральной школы. Начало – в 18:00.

А в субботу Чехов-центр приглашает на одну из последних премьер прошлого года – на постановку режиссёра Алексея Песегова «Вишневый сад». Начало – в 18:00.

Юных театралов по традиции ждут 21 и 22 января в Сахалинском театре кукол. Они станут свидетелями настоящих шекспировских страстей в мышиных норах. Спектакль Антонины Добролюбовой «Все мыши любят сыр» расскажет, как примерить враждующие семьи и помочь юным влюблённым грызунам. Начало показов – в 11:00 и 13:00.

Для киноманов

Сахалинцев ждет новинка «Три икса: мировое господство» со звездой «Форсажей» Вином Дизелем и сотоварищи. Режиссер Ди Джей Карузо предлагает очередной приключенческий боевик-триллер. Главный герой в компании безбашенных экстремалов ищет мощнейшее секретное оружие «Ящик Пандоры».

Безусловно, интерес зрителей вызовет последняя работа мэтра Андрона Кончаловского «Рай». В главной роли – его муза и супруга Юлия Высоцкая. Драматической основой фильма стала история узницы концлагеря и влюбленного в нее офицера СС.

Остальные события недели в разделе «Афиша» портала «Сахалин и Курилы».

Теги  Кино Отдых Развлечения
Автор текста: Мария Снегирева

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