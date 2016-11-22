На Сахалине задержан серийный вор-ручечник

29-летний сахалинец стал фигурантом очередного уголовного дела.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МВД России, молодой человек только несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищение ценного имущества. В этот раз ему инкриминируется уже серия краж.

Как выяснили стражи порядка, молодой человек по ночам ходил по подъездам многоквартирных домов и искал квартиры, которые хозяева забыли запереть. Попав в жилье, он забирал все, что попадало в поле зрения. Чаще всего это были кошельки с деньгами и банковскими картами, а также мобильные телефоны. Днем парень наносил визиты в магазины и офисы. Там его добычей становились товары с прилавков, женские сумочки и портативная цифровая техника.

Серийный вор попался с поличным, когда в очередной незапертой квартире пытался похитить мобильный телефон. В настоящий момент полиция установила его причастность к 16 имущественным преступлениям, 7 из которых – квартирные кражи. Во всех преступлениях молодой человек признался, сейчас решается вопрос о его аресте.