Бронза из Приамурья

Сборная Сахалина вернулась из Благовещенска. Там проходил Всероссийский турнир по спортивной гимнастике среди городов Сибири и Дальнего Востока. За медали поспорили 11 команд, в том числе и спортсмены из Монголии и Филиппин.