Бронза из Приамурья
Сборная Сахалина вернулась из Благовещенска. Там проходил Всероссийский турнир по спортивной гимнастике среди городов Сибири и Дальнего Востока. За медали поспорили 11 команд, в том числе и спортсмены из Монголии и Филиппин.
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Сборная Сахалина вернулась из Благовещенска. Там проходил Всероссийский турнир по спортивной гимнастике среди городов Сибири и Дальнего Востока. За медали поспорили 11 команд, в том числе и спортсмены из Монголии и Филиппин.
https://vk.com/album212932
https://vk.com/album183840
Сахалинские ученые написали книгу о снегоопасности
Юрий Генсиоровский молодец! Его очень хорошо учили Казаков, Сучков, Иванов и Акимов.
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