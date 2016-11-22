Сахалинец ушел из гостей с деньгами и пистолетом хозяина

32-летний сахалинец ушел из гостей по-английски, но прихватил с собой деньги и пистолет хозяина.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МВД России, в полицию с заявлением о краже обратился житель Горнозаводска. По его словам, он пригласил знакомого домой, когда тот приезжал в Невельск на новогодние праздники. После небольшого застолья хозяин отправился спать, а утром не обнаружил в квартире ни гостя, ни 6 тыс. рублей, ни травматического пистолета.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали неблагодарного гостя в Невельске. Похищенное оружие правоохранители обнаружили при нем, но деньги мужчина уже успел потратить. В краже он уже признался. По данному факту возбуждено уголовное дело.