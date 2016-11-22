На Сахалине служебная собака нашла зелье раньше наркомана

Четвероногий полицейский обнаружил наркотики раньше покупателя, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

В полицию поступила информация о том, что в Южно-Сахалинске во дворе одного из домов на улице Ленина мужчина пытается найти наркотическое средство в виде закладки. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил инспектор-кинолог со служебно-разыскной собакой. На месте происшествия четвероногому сыщику удалось взять след и обнаружить под крыльцом дома сверток с веществом белого цвета. Согласно заключению специалиста экспертно-криминалистического центра, куда был направлен на исследование изъятый сверток, вещество содержит в своем составе производное наркотического средства массой 0,27 грамма.

Незадачливый «поисковик» оказался 26-летним жителем областного центра. В его богатом криминальном прошлом уже есть несколько судимостей. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде.