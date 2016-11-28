Фото с динозавром
В краеведческом музее сегодня фотографировались с новым экспонатом - скелетом динозавра. Точную копию, найденного на Сахалине в период Карафуто животного, создали в Японии.
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
В краеведческом музее сегодня фотографировались с новым экспонатом - скелетом динозавра. Точную копию, найденного на Сахалине в период Карафуто животного, создали в Японии.
https://vk.com/album212932
https://vk.com/album183840
Сахалинские ученые написали книгу о снегоопасности
Юрий Генсиоровский молодец! Его очень хорошо учили Казаков, Сучков, Иванов и Акимов.
Комментарии