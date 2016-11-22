Десятки сахалинцев искупались в крещенской иордани

Десятки православных южносахалинцев стали участниками крестного хода к озеру Верхнее в городском парке 19 января.

По традиции сначала в Воскресенском кафедральном соборе прошла божественная литургия. Священнослужители во главе с архиепископом Южно-Сахалинским и Курильским Тихоном провели трёхчасовую службу, после чего совершили обряд освящения воды. Как и всегда в этот день, все желающие могли набрать ее для себя и своей семьи в специальных баках, установленных в храме.

Далее православные верующие отправились в парк имени Гагарина, чтобы окунуться в священную иордань, которая в этом году имеет форму креста.

Владыка ещё раз освятил водоём, после чего поздравил и благословил собравшихся. - Дай бог, чтобы эта святая вода, которую мы будем сейчас благоговейно набирать и окунаться в оную, освятила наши помыслы, сердца и исцелила наши души и тела. Храни всех вас господь на многая и благая лета! – напутствовал архиепископ.

В прорубь ныряли и стар и млад. Некоторые специально приехали из других районов, чтобы погрузиться в главную сахалинскую купель. Были замечены и иностранцы, но они предпочли остаться зрителями. «Заплыв» открыл юрист Игорь Константинов. - Ощущения отличные, просто жара! На улице мороз, а я как будто после парной! Очень хорошо себя чувствую! - поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» мужчина. - Я всегда подхожу к этому делу с молитвой, поэтому после погружения всегда одухотворяюсь. Рекомендую всем купаться не только на Крещение, но и в другие дни. Пенсионерка Наталья ныряет в прорубь исключительно для поддержания здоровья. Говорит, за 16 лет купания ни разу специально не готовилась. - Никогда не готовлюсь. Поначалу организм чувствует жуткий холод, но как только вхожу в воду, по телу идёт такой приятный жар. Я потом весь год даже не простужаюсь! - подчеркнула женщина.

Молодой сахалинец Сергей принимает православные ванны уже пятый раз. До этого только обливался водой. Как опытный ныряльщик дает совет начинающим. - Нужно готовиться морально либо начинать закаляться, обливаясь холодной водой дома, - сказал парень. - Я не готовлюсь, так как уже привыкший, перекрестился и пошёл. - Купаться на Крещение – такая благодать! – восклицает пенсионерка Маргарита Тартышная. Она полжизни занимается моржеванием. Для нее это уже 34-й «заплыв» на Крещение.

Южносахалинка Наталья окунается в проруби около 20 лет. Каждый год на иордань приходит с особым чувством. - В момент вхождения в воду на человека сходит благодать святого духа. Люди верят, что они очистятся и жизнь станет лучше. Такое купание укрепляет здоровье. За всё время я не встретили никого, кто бы заболел после принятия крещенской «ванны», - говорит 56-летняя женщина. – Лично для меня это преодоление. Подходя к проруби, я всегда думаю о том, что у меня за этот год произошло. И вхожу в воду с верой, что всё плохое смоет вода. 10-летний Никита Кудрин нырял в первый раз, но с лёгкостью преодолел испытание. - Немного холодно, но терпимо. Мне очень понравилось! - поделился мальчик.