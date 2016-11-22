Десятки сахалинцев искупались в крещенской иордани
Десятки православных южносахалинцев стали участниками крестного хода к озеру Верхнее в городском парке 19 января.
По традиции сначала в Воскресенском кафедральном соборе прошла божественная литургия. Священнослужители во главе с архиепископом Южно-Сахалинским и Курильским Тихоном провели трёхчасовую службу, после чего совершили обряд освящения воды. Как и всегда в этот день, все желающие могли набрать ее для себя и своей семьи в специальных баках, установленных в храме.
Далее православные верующие отправились в парк имени Гагарина, чтобы окунуться в священную иордань, которая в этом году имеет форму креста.
Владыка ещё раз освятил водоём, после чего поздравил и благословил собравшихся.
- Дай бог, чтобы эта святая вода, которую мы будем сейчас благоговейно набирать и окунаться в оную, освятила наши помыслы, сердца и исцелила наши души и тела. Храни всех вас господь на многая и благая лета! – напутствовал архиепископ.
В прорубь ныряли и стар и млад. Некоторые специально приехали из других районов, чтобы погрузиться в главную сахалинскую купель. Были замечены и иностранцы, но они предпочли остаться зрителями.
«Заплыв» открыл юрист Игорь Константинов.
- Ощущения отличные, просто жара! На улице мороз, а я как будто после парной! Очень хорошо себя чувствую! - поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» мужчина. - Я всегда подхожу к этому делу с молитвой, поэтому после погружения всегда одухотворяюсь. Рекомендую всем купаться не только на Крещение, но и в другие дни.
Пенсионерка Наталья ныряет в прорубь исключительно для поддержания здоровья. Говорит, за 16 лет купания ни разу специально не готовилась.
- Никогда не готовлюсь. Поначалу организм чувствует жуткий холод, но как только вхожу в воду, по телу идёт такой приятный жар. Я потом весь год даже не простужаюсь! - подчеркнула женщина.
Молодой сахалинец Сергей принимает православные ванны уже пятый раз. До этого только обливался водой. Как опытный ныряльщик дает совет начинающим.
- Нужно готовиться морально либо начинать закаляться, обливаясь холодной водой дома, - сказал парень. - Я не готовлюсь, так как уже привыкший, перекрестился и пошёл.
- Купаться на Крещение – такая благодать! – восклицает пенсионерка Маргарита Тартышная.
Она полжизни занимается моржеванием. Для нее это уже 34-й «заплыв» на Крещение.
Южносахалинка Наталья окунается в проруби около 20 лет. Каждый год на иордань приходит с особым чувством.
- В момент вхождения в воду на человека сходит благодать святого духа. Люди верят, что они очистятся и жизнь станет лучше. Такое купание укрепляет здоровье. За всё время я не встретили никого, кто бы заболел после принятия крещенской «ванны», - говорит 56-летняя женщина. – Лично для меня это преодоление. Подходя к проруби, я всегда думаю о том, что у меня за этот год произошло. И вхожу в воду с верой, что всё плохое смоет вода.
10-летний Никита Кудрин нырял в первый раз, но с лёгкостью преодолел испытание.
- Немного холодно, но терпимо. Мне очень понравилось! - поделился мальчик.
Купания в крещенской проруби сопровождались песнями ансамбля «Воля». Рядом с прорубью был размещен пункт обогрева с горячим чаем.
- Мы просто в восторге! Только об этом сегодня и говорим. Очень рады, что каждый год организация становится всё лучше и лучше. Всё для людей - и тапочки подали, и чай налили, – заметили подруги Любовь и Олеся.
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