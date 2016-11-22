Южносахалинцы могут жаловаться на УК за сосульки

По информации начальника отдела Ивана Санжарова, на сегодняшний день все управляющие организации имеют договоры с подрядчиками на привлечение промышленных альпинистов и автовышек. Компании также представили графики проведения работ. В первую очередь они отрабатывают кровли, где есть угроза схода наледи. В таких случаях УК обязана установить ограждение на опасном участке и незамедлительно приступить к работам, а затем переходить к другим домам.

Сегодня работы идут в соответствии с графиками. Так, например, ООО «ЖЭУ-3» планирует расчистить 15 кровель.

- Мы регулярно проводим мониторинг и смотрим, где наросли сосульки, образовалась наледь или снежная шапка, - рассказал директор Александр Домарад. - Затем обращаемся к подрядчикам или устраняем их собственными силами. Например, вчера очистили 27 крыш. В период оттепели или снегопадов на один и тот же дом можем выходить практически через день. Всего в нашем ведении 63 дома в районе улиц Поповича, Чехова, Ленина и Сахалинской.

Кстати, содержание в надлежащем состоянии крыш административных зданий и торговых объектов входит в обязанность собственников. Кроме того, владельцы балконов верхних этажей жилых домов также несут ответственность за своевременное устранение с них сосулек и наледи.