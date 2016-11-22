Сахалинские депутаты предлагают упростить получение компенсаций для инвалидов

Депутаты Сахалинской областной Думы подготовили законодательную инициативу в Госдуму о внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Документ обсудили на заседании регионального парламента 19 января.

Как пояснил один из инициаторов поправок депутат Александр Болотников, речь идет об упрощении порядка получения компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также топлива и его доставки при проживании в домах без центрального отопления. По российскому законодательству инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, компенсируется 50% этих расходов. Действующий порядок предполагает наличие у получателей выплат документов, подтверждающих произведенные ими расходы.

Островные парламентарии отмечают, что лица, проживающие в отдаленных малочисленных населенных пунктах, испытывают трудности с получением таких документов. Из-за этого они лишены возможности реализовать право, предоставленное федеральным законом.

Болотников отметил, что проект поправок подготовлен в связи с многочисленными обращениями в адрес депутатов Сахалинской облдумы жителей островных сел и поселков.

Для обеспечения равных возможностей всем инвалидам парламентарии предлагают предусмотреть дополнительный вариант предоставления указанной компенсации: рассчитывать ее исходя из нормативов потребления топлива и тарифов по его доставке.

Депутаты отмечают, что принятие данного закона повысит качество жизни граждан, нуждающихся в социальной защите.

По мнению разработчиков, внесение этих поправок не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, так как изменится только порядок предоставления указанной компенсации.

Данную законодательную инициативу островные парламентарии поддержали единогласно.