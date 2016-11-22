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15:07 / Экономика / территории опережающего развития / проекты  

На Сахалине создали «дочку» Корпорации развития Дальнего Востока

Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития организована в Сахалинской области.

Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании ТОР «Горный воздух» и «Южная».

Основной задачей «УК ТОР «Сахалин» является формирование благоприятной среды для работы резидентов территорий опережающего развития. Управляющей компании предстоит сконцентрировать усилия на реализации проектов и обеспечить контроль хода строительства инфраструктуры ТОР «Горный воздух» и «Южная».

- Корпорация развития Сахалинской области работает и с проектами, входящими в территории опережающего социально-экономического развития. Создание управляющей компании ТОР в области, безусловно, будет способствовать созданию более комфортного режима работы для инвесторов. Для нас важно, чтобы данные проекты как можно быстрее реализовывались, выходили на плановые показатели, повышалась их экономическая эффективность, что в конечном итоге для Корпорации развития Сахалинской области будет означать скорейший возврат вложенных средств и снижение рисков финансовой несостоятельности компаний», - отметил и.о. гендиректора Роман Николайчук.

Совместно с региональными органами власти созданы дочерние управляющие компании Корпорации, которым переданы советующие полномочия по управлению территориями опережающего развития и взаимодействию с резидентами в регионах Дальнего Востока.

- Сформированные профессиональные команды реализуют принципы как оперативного сопровождения инвестиционных проектов, так и решения задач, связанных с текущей деятельностью компаний, работающих в рамках специальных режимов ведения предпринимательской деятельности. Наша задача - работать эффективно и слаженно, чтобы каждый резидент реализовал свой проект, получал прибыль и внёс свой вклад в развитие региона, - рассказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Основополагающий принцип работы Корпорации развития Дальнего Востока - «единое окно» для инвестора. КРДВ обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении заявок и ведет их прием на получение статуса резидента ТОР и СПВ. Управляющая компания содействует потенциальным резидентам в разработке бизнес-плана на осуществление деятельности в ТОР, проводит консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, представляет интересы резидента в суде. Также в рамках режима ТОР обеспечивается необходимая инфраструктура и сопровождение таможенных операций.

Получить статус резидента ТОР может любой индивидуальный предприниматель или коммерческая организация. Для осуществления деятельности на территории ТОР необходимо подать заявку на заключение соглашения, которую можно заполнить на сайте www.erdc.ru или отправить по адресу info@erdc.ru. При возникновении вопросов специалисты управляющей компании проконсультируют по телефону 8-800-707-55-58.

ТОР «Горный воздух» создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В нее вошли земельные кварталы, прилегающие к знаменитому горнолыжному комплексу «Горный воздух», а также расположенные в Южно-Сахалинске (в районе международного аэропорта Хомутово и строящегося водноспортивного комплекса на проспекте Мира). На рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило девять заявок с общим объемом инвестиций более 14 млрд рублей и перспективой создания 840 рабочих мест. Сегодня резидентами данной ТОР являются три компании с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей и перспективой создания 354 рабочих мест.

ТОР «Южная» создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. Она представлена четырьмя площадками. Это «Таранай» и «Троицкое» в Анивском районе, «Южно-Сахалинск» в областном центре и «Пензенское» в Томаринском городском округе. Сегодня на рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило семь заявок на общую сумму инвестиций 12,4 млрд рублей. Резидентами данной ТОР являются три компании с общим объемом инвестиций 7,6 млрд рублей и перспективой создания 453 рабочих мест.

С принятием Федерального закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 228 заявок на общую сумму инвестиций более 590 млрд рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 35 тыс. рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 111 компаний с перспективой создания более 22 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 434,8 млрд рублей.

Теги  Инвестиции Проекты Территории опережающего развития Корпорация развития

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