Сахалинец пытался подкупить судебного пристава

36-летний житель Ногликского района стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки судебному приставу.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении СК РФ, мужчина обвиняется в преступлении по части 3 статьи 291 УК РФ. Как выяснило следствие, по решению районного суда судебный пристав арестовала у фигуранта автомобиль и прицеп к нему. 16 декабря 2016 года мужчина попытался подкупить сотрудницу районного подразделения Федеральной службы судебных приставов, чтобы та отменила постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его транспортных средств. Он прямо в служебном кабинете хотел передать ей 50 тыс. рублей: завернул деньги в бумагу и положил на стол. На этом интересном моменте посетителя и задержали сотрудники управления ФСБ по области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.