В Москве готовятся к XVI съезду «Единой России»

XVI отчетно-выборный съезд «Единой России» состоится 21-22 января в Москве, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном подразделении партии.

Участники подведут итоги работы за пятилетний период и наметят цели, задачи и план деятельности на будущее.

Главную оценку «Единой России»» на выборах 18 сентября поставили люди, которые, отдавая свои голоса за ведущую политическую силу страны, поддержали и программу партии. Именно поэтому в первый день съезда будут работать дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы.

- На семи площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями, экспертами, членами правительства мы проанализируем, что уже удалось сделать и что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата, - рассказал журналистам секретарь Генерального совета Сергей Неверов. Названия площадок будут соответствовать разделам программы партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

По окончании работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии, председателя и Центральной контрольной комиссии. Перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, которое утвердит повестку съезда.

Высший совет избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут входить и беспартийные, напомнил Неверов.

- Если мы говорим о губернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровень подготовки был высоким, - рассказал Неверов.

Что же касается Генерального совета из 170 человек, то в основу формирования будут предложены те же принципы (результаты выборов). По уставу предусмотрена минимальная 15% ротация. На предстоящем съезде она коснется порядка 50 членов Генсовета, являющихся секретарями первичных и местных отделений, а также 25 человек (это секретари региональных отделений, которые стали депутатами Госдумы и членами Совета федерации). «В общей сложности ротация персонального состава ГС превысит, по моим оценкам, 50%, - заявил Неверов.

Один из принципов формирования Генсовета – представительство каждого региона (85 человек). Подбор осуществляется таким образом, чтобы каждый регион имел своего представителя из состава секретарей всех уровней в Генеральном совете, пояснил Неверов. Это секретари региональных отделений партии (в том числе прошедших ротацию, но которые возглавляли региональные отделение в период избирательной кампании) тех субъектов РФ, где результат партии на выборах в Госдуму превысил 54,2%; секретари местных отделений партии с лучшими результатами на выборах депутатов в парламент страны по региону среди местных отделений и их коллеги из субъектов, не входящих в первые две категории.

- Также в Генсовет будут предложены депутаты Госдумы, члены Совета федерации из числа членов партии, задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских групп, координаторы партийных проектов, - отметил Неверов.

По окончании съезда состоится заседание нового состава Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и президиум.