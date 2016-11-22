36-летний сахалинец угрожал прокурору убийством

Неоднократно судимый житель Холмска подозревается в угрозе убийством прокурора. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в августе 2014 года заместитель холмского городского прокурора, действуя в рамках полномочий, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о разбое в отношении 36-летнего земляка. Позже участвовал в судебном заседании при продлении срока содержания его под стражей.

Мужчина решил ему отомстить. В декабре 2016 года, находясь в СИЗО-1 управления ФСИН России по Сахалинской области, он написал заместителю прокурора заявление, в котором угрожал его убить.

Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Холмчанину грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Наказанием также могут стать принудительные работы до двух лет, арест от трех до шести месяцев либо лишение свободы до двух лет.