Больница заплатит сахалинке 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки

Сахалинская областная больница заплатит пациентке 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки.

Женщина обратилась в суд - в результате врачебной ошибки ей незаконно удалили здоровую почку.

Проведенная в рамках судебного разбирательства судебно-медицинская экспертиза показала, что решение об оперативном вмешательстве врачи приняли без достаточных к тому оснований. Более того, в ходе операции была повреждена правая здоровая почка, потребовалось срочно ее удалить, что и было сделано.

Южно-Сахалинский городской суд пришел к выводу о причинении женщине действиями врачей тяжкого вреда здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию в размере 1,3 млн рублей.

Не согласившись с судебным решением, медицинское учреждение обжаловало его в областном суде.

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание мнение прокурора, согласился с правильностью решения суда и оставил его без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.