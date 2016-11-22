В Углегорске завершают строительство лыжной базы

Красивое современное здание появилось в Углегорске по инициативе губернатора Олега Кожемяко. К его строительству в районе приступили в апреле 2016 года. За это время на земельном участке площадью 400 кв. м полностью возведены модульные блоки нового здания.

На объекте были установлены фундаментальные блоки, проведен септик, подключено электричество. Также выполнены работы по благоустройству прилегающей территории с установкой бордюров, обустроена парковка для автотранспорта, установлены опоры освещения, выполнено ограждение объекта, сделан пожарный проезд. В настоящий момент строители заканчивают мелкие работы внутри здания – установку дверных и оконных ручек, жалюзи сборку мебели и т.д.

В новом здании лыжной базы будут располагаться помещения для тренеров, небольшой спортивный зал, медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки с душевыми, туалетные комнаты, складское помещение, смазочная, буфет, а также два гостиничных номера для размещения спортсменов во время учебно-спортивных сборов и на время соревнований.

Помимо этого, в здании будет организован прокат лыжного инвентаря для населения района, также предусмотрена раздевалка для посетителей. В настоящее время на лыжную базу перевозят более 150 комплектов лыж, которые в прошлом году район получил от регионального минспорта и партии «Единая Россия».