Сахалинка проведет 9 лет в колонии за убийство пенсионерки

35-летняя жительница Горнозаводска (Невельский район) насмерть забила пенсионерку табуреткой, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета Сахалинской области.

Установлено, что немощная 74-летняя жертва была одинока, в связи с чем часто просила соседа сходить в магазин за продуктами и алкоголем. В качестве благодарности делилась спиртным и закуской. В июне 2016-го мужчина внезапно заболел и перестал ходить.

26 июня его навестил сын со своей подругой. Услышав стук в стену, последняя пошла к соседке и стала обвинять её в спаивании отца гражданского мужа. Женщина была уверена, что именно она виновата в болезни свёкра. В ходе конфликта гостья начала избивать хозяйку квартиры и даже пыталась задушить её шнуром от электроплиты. Попытка убийства не увенчалась успехом, тогда она схватила железный табурет и шесть раз ударила им потерпевшую по голове. От полученных травм последняя скончалась на месте.

Невельский суд признал злоумышленницу виновной в совершении убийства. Женщина проведёт 9 лет и 1 месяц в исправительной колонии общего режима.