Крещение Господне

Сахалинцы празднуют Крещение Господне. Уже минувшей ночью многие посетили Литургию. А более пятисот островитян совершили погружение в купель в первые часы после полуночи.

Заседание областной Думы

Депутаты областной Думы собрались впервые после зимних каникул. Законодатели активно обсудили проект о референдуме, а также об избрании глав муниципальных образований. Данный документ предполагает отмену прямых выборов мэров.

Приговор убийце на колёсах

Сахалинца, сбившего на автомобиле мать и двоих детей на Пасху, приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Развитие агрогородка

На Сахалине запущен процесс создания нескольких крупных животноводческих комплексов. В разгар зимы на стройплощадке в селе Раздольном идет работа по возведению агрогородка. Он включает в себя сельхозпроизводство, рассчитанное на 1000 голов дойного стада, а также жилье для работников.

Путина КМНС

70 килограммов - на одного человека. Такова норма вылова наваги, установленная для коренных этносов на весь зимний сезон. Орудия лова тоже строго регламентированы. Как соблюдается закон - проверили рыбинспекторы.

Гаджеты в школах

Не больше часа в день. Именно столько времени рекомендуется проводить школьникам с планшетами и смартфонами в руках. Началась самая продолжительная четверть. И гаджеты не способствуют качеству учебного процесса.

Читайте в газете

«Круче всех». Рубрика под таким названием появилась в газете «Губернские ведомости». Каждый месяц читатели смогут узнавать о детях и подростках, добившихся ярких результатов в учебе, спорте, различных видах искусства. Благодаря достижениям этих ребят о Сахалинской области знают далеко за ее пределами.

Мозаика на зданиях

Сохранить нельзя оставить. Знаки препинания в этом предложении расставляют собственники домов, чьи фасады украшает мозаика времен советской эпохи. Кому мешают элементы монументальной архитектуры и почему их не могут защитить от вандалов?

День музейного селфи

День музейного селфи отметили накануне во всем мире. Тысячи снимков с сокровищами искусства заполнили социальные сети. Этой акции уже несколько лет. Ежегодно в январе посетителей призывают прийти в музей и сделать забавный или серьезный снимок в экспозиционных залах.

Презентация динозавра

А в краеведческом музее сегодня фотографировались с новым экспонатом - скелетом динозавра. Точную копию, найденного на Сахалине в период Карафуто животного, создали в Японии.

Бронза из Приамурья

Сборная Сахалина вернулась из Благовещенска. Там проходил Всероссийский турнир по спортивной гимнастике среди городов Сибири и Дальнего Востока. За медали поспорили 11 команд, в том числе и спортсмены из Монголии и Филиппин.