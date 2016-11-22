Сахалинские «художницы» взяли бронзу на первенстве ДФО

Сборная Сахалинской области по художественной гимнастике заняла третье командное место на первенстве ДФО в Хабаровске.

По информации регионального минспорта, в турнире участвовали более сотни представительниц шести регионов, в том числе из Приморья, Хабаровского и Камчатского краёв, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Островной регион представляли Дарья Парфентьева, Кристина Лапыренок, Юлия Фиголь, Николь Исакова, Полина Григорьева, Алекса Сафарова. Дарья Парфентьева в упорной борьбе прошла отбор в сборную команду Дальнего Востока. Таким образом, она сможет принять участие в первенстве России, котрое состоится в Казани в феврале. Девушка также заняла третье место в индивидуальной программе.

- Даша соревновалась по программе КМС, ее основными соперницами стали гимнастки из Приморья и Хабаровска. Мы очень рады таким результатам, у нас это получилось благодаря слаженной работе всей команды на протяжении всего 2016 года, несмотря на трудности и препятствия, - поделилась главный тренер сборной области Ольга Лукина.

В рамках первенства Дальнего Востока прошли соревнования в зачет второго этапа VIII летней спартакиады учащихся России. Сборная Сахалинской области здесь тоже заняла третье командное место в групповых упражнениях. Здесь за регион выступали Анастасия Маркина, Екатерина Царева, Александра Смирнова, Мелита Мелешкова, Валерия Жирикова и Анастасия Мягкова.