Сахалинская компания скрыла от налоговой 18 млн рублей

На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью «Грин-Коаст» от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2012 года по декабрь 2013 года руководство компании вносило в налоговую декларацию ложные сведения, чтобы не отчислять налог на добавленную стоимость. Невыплаченная сумма составила более 18 млн рублей, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. На предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается.