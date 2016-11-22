Сахалинцы поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Сахалинцы смогут принять участие в XIX Всемирном международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Масштабное мероприятие пройдёт с 14 по 22 октября. Сегодня замминистра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов провёл рабочее совещание, посвященное предстоящему событию. По его словам, регистрация участников уже началась. В состав островной делегации войдут 25 человек и еще в резерве будут семь участников. Регион имеет право отправить в Сочи еще 20 волонтёров.

- Это могут быть лидеры молодежных организаций и НКО, политических партий, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые, победители научных олимпиад и конкурсов. Сейчас мы займемся формированием комиссии. Необходимо успеть до 23 января. Собеседования с претендентами, скорее всего, пройдут на базе Сахалинского госуниверситета, - отметил начальник отдела молодежной политики Дмитрий Лугин.

В фестивале могут участвовать молодые люди от 18 до 35 лет. Регистрация проходит на сайте russia2017.com (раздел «Участникам»). Также можно подать заявку через одноименное мобильное приложение. На сайте уже зарегистрировано порядка 20 тыс. человек.

Претенденты могут попробовать свои силы только в одном из двух направлений – «Участник» или «Волонтер».

Отбор сахалинских кандидатов проведёт региональная комиссия. До 15 апреля она отправит анкеты организаторам.

Напомним, что Всемирный фестиваль станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия. По предварительным подсчётам, мероприятие соберёт более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Фестиваль проводится с 1947 года. Его организаторами выступают Всемирная федерация демократической молодежи и Международный союз студентов. Последний раз фестиваль проводился в 2013 году в Эквадоре. Дважды его принимала Москва - в 1957 и 1985 годах.