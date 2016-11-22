Поронайцы совершили крещенский ледяной ритуал

Сегодня в полдень настоятель прихода Святителя Тихона Московского отец Димитрий освятил прорубь, которая по традиции ежегодно обустраивается на карьере между Поронайском и селом Гастелло.

Для желающих совершить омовение на праздник Крещения Господня администрация округа выделила два автобуса, но многие приехали на личном транспорте. Встречало их бодрое ««Чтобы тело и душа были молоды…» из динамиков.

Новички ледяного крещенского ритуала ничем не отличались от опытных моржей, также лихо окунаясь в прорубь. С улыбкой зашла в воду 37-летняя Юлия Бугрова, с улыбкой и вышла. У 18-летнего Александра Балана тоже первый опыт удался.

- Все отлично, только пальцы на ногах замерзли. Если в армию не пойду – на следующий год обязательно искупаюсь, - поделился юноша.

55-летняя Лариса Матвеева не спешит одеваться и не скрывает восторга после купания в проруби.

- Как будто в баньке попарилась, так хорошо себя давно не чувствовала. Прямо еще хочется!» - делится впечатлениями женщина.

Сдержан и немногословен 36-летний Евгений Бурганов. Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике купается в иордани второй раз. Не просто улыбается – смеется в проруби Тамара Кондрашова, самая старшая из сегодняшних купальщиков. Ей 78 лет, но выглядит намного моложе. Муж с полотенцем ждет на «берегу» - по его словам, он-то никогда не решится на столь экстремальное погружение.