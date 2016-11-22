Холмчане два часа задавали вопросы мэру по телефону

Очередная прямая телефонная линия с мэром Холмского района Андреем Сухомесовым состоялась в среду, сообщили РИА «Сахалин0-Курилы» в пресс-службе администрации.

За два часа жители города получили возможность решить свои самые наболевшие вопросы. Ставший уже традиционным диалог главы администрации с жителями города показал большую заинтересованность горожан и жителей района и желание напрямую решить свои проблемы. Телефон не умолкал, некоторые холмчане задавали по несколько вопросов – как личного характера, так и касающихся жизни города в целом. Многие из них требовали содержательных ответов и незамедлительных устных распоряжений ответственным должностным лицам.

Так, несколько обращений граждан касались событий, произошедших ещё в 2015 году. Одно из них – взрыв титана в жилом доме на ул. Советская, повлекший за собой разрушение обшивки дома, по поводу которого и обратилась жительница города. Мэр поручил ответственным службам разобраться в ситуации и решить вопрос о завершении ремонта.

Другое событие оказалось связано с последствиями осеннего циклона. В доме на ул. Матросова в результате удара стихии в одной из квартир был частично разрушен балкон. Глава администрации дал поручение составить комиссию из представителей управления ЖКХ и управляющей компании, осуществляющей обслуживание данного дома, которая и определит дальнейшую судьбу строения.

Поступили и обращения по поводу помощи в приобретении специализированной кровати для инвалида первой группы, нарушения правил содержания и выгула домашних животных, нарушения техники безопасности при очистке работниками управляющей компании крыш жилых домов от наледи в районе улицы Пионерской. А. Сухомесов распорядился направить специалистов соответствующих служб для непосредственного общения с обратившимися гражданами и оказания им необходимой помощи.

Также среди вопросов, поступивших на прямую линию с главой администрации, были вопросы расселения из ветхих домов на ул. Шевченко, капитального ремонта дома на ул. Школьной в селе Правда, работы по укреплению стены в районе улицы Первомайской, 3/1 и другие.

Многие из озвученных жителями проблем были известны администрации города, и работа по их устранению уже активно ведётся. Все остальные вопросы будут подробно рассмотрены и перенаправлены соответствующим специалистам для дальнейшей работы. Обратиться к Андрею Сухомесову жители также могут через интернет-приёмную на сайте Холмской администрации по адресу admkholmsk.ru.

Администрация городского округа и ее глава выражают благодарность неравнодушным жителям за их посильный вклад в развитие города и района.