Советская мозаика в шаге от исчезнования
Сохранить нельзя оставить. Знаки препинания в этом предложении расставляют собственники домов, чьи фасады украшает мозаика времен советской эпохи.
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Сохранить нельзя оставить. Знаки препинания в этом предложении расставляют собственники домов, чьи фасады украшает мозаика времен советской эпохи.
https://vk.com/album212932
https://vk.com/album183840
Сахалинские ученые написали книгу о снегоопасности
Юрий Генсиоровский молодец! Его очень хорошо учили Казаков, Сучков, Иванов и Акимов.
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