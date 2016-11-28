Древнее таинство: литургия, погружение в купель и Крестный ход
Сахалинцы празднуют Крещение Господне. Уже минувшей ночью многие посетили Литургию. А более пятисот островитян совершили погружение в купель в первые же часы после полуночи.
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Сахалинцы празднуют Крещение Господне. Уже минувшей ночью многие посетили Литургию. А более пятисот островитян совершили погружение в купель в первые же часы после полуночи.
https://vk.com/album212932
https://vk.com/album183840
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