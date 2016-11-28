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09:18 / Общество / имущество / следствие  

В деле бывшего губернатора Сахалина не нашлось ручки за 36 млн руб.

В материалах уголовного дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отсутствует ручка стоимостью 36 млн руб. О ней сообщал Владимир Маркин, ранее занимавший пост официального представителя СКР.

Следствие не изымало у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина пишущей ручки за 36 млн руб. Это следует из описи изъятого у экс-чиновника имущества, с которой ознакомился РБК.

Ручка за 36 млн руб. упоминалась в сообщении от 8 марта 2015 года, опубликованном на сайте Следственного комитета. Автор текста — Владимир Маркин, который в то время был официальным представителем ведомства. Осенью 2016 года Маркин покинул свой пост.

-О масштабах мздоимства этого высокопоставленного чиновника можно судить даже по сумме наличных денег, изъятых у него в ходе обыска, а это около миллиарда рублей в разных валютах. Помимо этого в ходе этих обысков также было изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых обычная пишущая ручка стоимостью 36 млн рублей, — писал Маркин через несколько дней после ареста Хорошавина.

Предметы собственности Хорошавина перечислены в приложении к иску прокуратуры об обращении в госсобственность имущества бывшего губернатора, а также в приложении к постановлению Южно-Сахалинского горсуда по этому иску.

В материалах указано, что у чиновника при обыске нашли 11 дорогих сувенирных ручек: пять ручек Waterman стоимостью от 3 тыс. до 15 тыс. руб., ручка Faber-Castell за 5 тыс. руб., ручка Montegrappa за 150 тыс. руб., четыре ручки Montblanc, из которых три стоят 300 тыс. руб. и одна — 1,2 млн руб. В общей сложности все изъятые у Хорошавина ручки стоят около 2,3 млн руб.

Всего суд по иску прокуратуры обратил в госсобственность 539 ювелирных изделий, принадлежавших не только Хорошавину, но и членам его семьи. Среди них — украшения, часы, сувенирное холодное оружие. В число изъятых предметов вошли металлические заготовки для зубных протезов и три зубных моста, говорится в приложении к решению суда. Как пояснила РБК адвокат бывшего губернатора Ольга Артюхова, протезы принадлежали теще чиновника. Стоимость этих предметов прокуратура оценить не смогла.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сослалась на тайну следствия и не стала отвечать на вопросы РБК, чем подтверждается изъятие у Хорошавина ручки за 36 млн и как оценивалась ее стоимость. Маркин, который сейчас работает в «РусГидро» и отвечает за взаимодействие со СМИ и органами власти, заявил РБК, что адвокаты бывшего главы Сахалина пытаются отвлечь внимание от сути уголовного дела.

- Суть в том, как суд, который должен скоро начаться, оценит доказательства виновности или невиновности Хорошавина. А все остальное — это уже просто шелуха, вокруг которой адвокаты хотят построить свою защиту. Уводить в такие тонкости — прием, но я думаю, что не самый эффективный. Суд окончательно определит, что почем, — отметил Маркин.

Существование ручки за 36 млн руб. опровергал сам Хорошавин, который в ноябре 2016 года обратился с письмом к президенту Владимиру Путину.

- С легкой руки Следственного комитета была запущена неправда о моем несметном богатстве, что выразилось в заявлении Маркина о наличии у меня «ручки за 36 млн руб. и миллиарда под кроватью». Оправдываться было бессмысленно, даже не пытался. Сейчас, когда материалами дела установлено, что никакой ручки за 36 млн руб. и миллиарда под кроватью у меня не было, думаю, эту информацию до вас не довели, — говорится в послании, копия которого есть у РБК.

Хорошавин был арестован в марте 2015 года. Его обвиняют по десяти эпизодам — это получение взяток на сумму 522 млн руб. и легализация денежных средств.

Теги  Имущество Следствие

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