Динозавр собрал аншлаг в Сахалинском краеведческом музее

Гость из мезозойской эры занял почетное место среди экспонатов сахалинского музея, где для него уже подобралась подходящая компания. С мая прошлого года в зале «История геологического развития Сахалина и Курильских островов» можно увидеть обширную коллекцию «коренных обитателей» Сахалина - от гигантских аммонитов до первых млекопитающих.

Зал, вместивший в себя множество доисторических чудовищ, оказался маловат для внезапного наплыва жаждущих знаний сахалинцев. Посетители заняли почти весь цокольный этаж, а так как многие пришли с детьми, о тишине в зале не могло быть и речи. Тем не менее, администрация музея поблагодарила посетителей за то, что те пришли в таком количестве, несмотря на разгар рабочего дня. Лекция, прочитанная заведующим естественно-научным отделом музея Геннадием Матюшковым, несмотря на обилие научных терминов, была понятна и школьникам. Детей ждали мастер-классы, а всем желавшим сделать селфи с динозавром, хотя и платно, но разрешили фотосъемку.

Напомним, окаменевшие останки древний рептилии нашли в 1934 году при строительстве больницы на территории нынешнего Синегорска. На сегодняшний день сахалинский динозавр считается единственным представителем своего вида из семейства гадозавров. Эти травоядные гиганты жили в поздний меловой период и достигали в длину более семи метров. Найденный в районе Синегорска экземпляр, впрочем, еще детеныш — его длина составляла около четырех метров.

Сейчас скелет хранится в Саппоро в научном музее Хоккайдского университета. Разумеется, как и в случае с большинством скелетов динозавров, на широкое обозрение выставляется лишь копия. В прошлом году компания Gobi Support Japan Co по заданию музея приступила к ее воссозданию.